E’ finita tra Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli. Si attendono le dichiarazioni della coppia (Foto)

Pensavamo che il loro amore non sarebbe mai finito ma sembra che invece tra Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli dopo dieci anni di matrimonio, due figli e le dichiarazioni più belle tutto sia solo parte del passato (foto). Eros e Marica si sono lasciati, dopo il chiacchiericcio degli ultimi giorni è Dagospia che sembra avere la certezza che il cantante e la modella non abitino più nella stessa casa. Sembra che Marica Pellegrinelli già da un po’ abbia scelto di vivere in un’altra casa e immaginiamo che con lei ci siano i figli, Raffaela Maria e Gabrio Tullio. Massimo riserbo da parte di entrambi che non commentano ma anche questo fa supporre che non si tratti solo di un gossip. In passato entrambi sono sempre stati pronti nelle loro risposte ai pettegolezzi, soprattutto la Pellegrinelli quando si parlava di una nuova gravidanza, questa volta nessun post per negare la crisi o addirittura l’addio.

EROS RAMAZZOTTI E MARICA PELLEGRINELLI SI SONO LASCIATI, LA FAVOLA E’ FINITA

Manca ancora il comunicato definitivo ma Dagospia non ha dubbi che il matrimonio dei Ramazzotti sia finito. Gli indizi erano già tantissimi, nessuna vacanza da sogno tutti insieme, nessuna dichiarazione d’amore né di sostegno. Per l’operazione alle corde vocali il cantante non ha ricevuto nessun messaggio d’amore sui social da parte di sua moglie, così come per il compleanno di Marica non c’è stata nessuna dedica meravigliosa. Tutto così strano da far pensare subito che ci fossero dei problemi. Inoltre, nessuna foto insieme da troppo tempo, nessuno scatto condiviso né paparazzato.

Le foto del matrimonio di Eros e Marica

Cosa è successo tra Eros e Marica? Dove è finito tutto quell’amore che ha fatto scrivere meravigliose canzoni all’artista che con la splendida modella aveva ritrovato la felicità e l’amore dopo l’addio di Michelle Hunziker?