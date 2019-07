Arcangelo Bianco e Nunzia Sansone sono tornati insieme dopo Temptation Island e il doppio falò?

La prima parte della puntata di Temptation Island 2019 in onda l’8 luglio è stata interamente dedicata alla coppia formata da Arcangelo Bianco e Nunzia Sansone. I due ragazzi sono stati protagonisti di un secondo falò di confronto. E’ stata Nunzia a chiedere di rivedere il suo fidanzato. Sappiamo come è finita: Nunzia era disperata per quello che era successo, dopo aver metabolizzato che forse, dopo 13 anni insieme, la sua storia con Arcangelo si stava sgretolando. Il giovane invece, era di fronte a lei pronto a prendersi tutte le colpe, a dire di essere sbagliato per lei, di non meritarla; tanti giri di parole solo per dire che lei non è la donna giusta, peccato però che Nunzia non si sia resa conto del pese delle parole di Arcangelo e abbia fino alla fine sperato in un ripensamento arrivando anche a supplicare.

Ma quello che è successo ieri in Sardegna lo abbiamo visto. E dopo? Quando i due ragazzi sono tornati alla vita reale che cosa è successo? Arcangelo e Nunzia sono tornati insieme?

ARCANGELO E NUNZIA SONO TORNATI INSIEME DOPO TEMPTATION ISLAND 2019? LE ULTIME NEWS



L’unico modo per sapere che cosa succede tra i due è quello di dare uno sguardo ai profili social della coppia. Ma a differenza di altri protagonisti di Temptation che sono tornati attivi almeno nelle stories, nel loro caso, almeno per ora, tutto è fermo. Sia il profilo Instagram di Nunzia che quello di Arcangelo sono fermi a fine maggio, giorni prima della registrazione della prima puntata di Temptation.

I due sono sicuramente tornati a casa ma probabilmente nel rispetto della produzione non hanno ancora ripreso a usare i social ( potrebbe esserci come di consueto una puntata dedicata al post Temptation). Detto questo ricordiamo anche le parole di Arcangelo che ai suoi amici aveva spiegato che in questi 13 anni aveva provato a lasciare Nunzia diverse volte ma lei aveva sempre fatto delle scenate, presentandosi anche sotto casa sua e non si “era liberato di lei”.

Nunzia si sarà messa l’anima in pace o anche questa volta avrà cercato in tutti i modi di riavvicinarsi al suo ex?