Temptation Island 2019: Nunzia cornuta e contenta… ma Arcangelo la scarica!

Continua “il viaggio nei sentimenti” per le coppie di fidanzati protagonisti della sesta edizione di Temptation Island: il reality show di Canale Cinque condotto da Filippo Bisciglia. La prima coppia che ha lasciato il villaggio è stata quella formata da Arcangelo e Nunzia: fidanzati da oltre dieci anni ma usciti pesantemente sconfitti dall’avventura nel programma Mediaset a causa di alcune pesanti ammissioni di colpa del ragazzo.

Nella scorsa puntata, i due sono stati i protagonisti di un falò di confronto che li ha visti litigare talmente tanto da concludersi con una separazione. Eppure un po’ di rimorso deve esser passato nel cuore della giovane Nunzia. La ragazza, infatti, ha chiesto a sorpresa un ulteriore falò di confronto speciale per provare a riconciliarsi con il suo ragazzo nonostante la numerose incomprensioni…

Temptation Island 2019: il falò di Nunzia e Arcangelo

La terza puntata di Temptation Island 2019 si è aperta proprio con questo lungo – anzi lunghissimo – falò di confronto speciale. La prima a raggiungere il tronco è stata Nunzia, fautrice di questa inconsueta richiesta. Dopo l’annuncio di Filippo Bisciglia, anche Arcangelo è arrivato sul posto per dialogare con quella che lui ritiene la sua ex fidanzata.

Quello che doveva essere un incontro chiarificatore fra i due, in realtà. si trasforma ben presto in un patetico tentativo di Nunzia di provare a strappare un ritorno di fiamma con il suo Arcangelo che – in tutta onestà – si è detto stufo di lei.

Sul carattere di Nunzia è calato il classico fenomeno della donna “cornuta e contenta”: non di certo una novità in quel di Temptation Island, che purtroppo ha visto la donna esser subissata di sfottò sui social nel corso della messa in onda di questa terza puntata.

L’incontro giunge al termine: Nunzia ribadisce il suo interesse ad uscire dal programma con Arcangelo; al contrario, Arcangelo non accetta e si allontana dal falò. Colta dall’ennesimo impeto d’amore, la giovane corre dietro al suo ex cercando di abbracciarlo e di strappargli una promessa… senza però riuscirci.

In definitiva, nonostante il secondo falò di confronto, i due si sono separati definitivamente dopo ben 13 anni di fidanzamento. Forse per ricongiungerli sarà necessaria una puntata di C’è Posta per Te?