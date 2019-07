Elena Santarelli risponde a una donna che le ricorda che il male potrebbe tornare, anche suo figlio Jack legge il commento (Foto)

Elena Santarelli sta vivendo la serenità dopo la battaglia vinta con suo figlio Jack, anche se ha confidato che la vita non sarà più la stessa, la paura resta dentro (foto). Non c’è certo bisogno che con incomprensibile cattiveria qualcuno sui social le ricordi che il male potrebbe tornare ma purtroppo gli haters esistono, in questo caso è una donna ed Elena risponde a tono. La splendida showgirl è tornata a respirare a pieni polmoni e se prima non sopportava le offese adesso continua a non tollerarle ma ha imparato che alla cattiveria si risponde in modo giusto, senza ira. “Sempre a metterti in mostra… Ti conviene goderti certi momenti… perché certe cose potrebbero ritornare” le ha scritto la solita hater a cui la showgirl ha risposto che suo figlio Jack si rende conto di quanto è bello non essere come lei. Cattiverie che fanno capire quanto sia vuota e triste la vita di alcune persone e di certo per Elena Santarelli la vita è tutto tranne che questo.

ELENA SANTARELLI RISPONDE A TONO A UN HATER

La signora che non perde un’occasione per offendere la moglie di Bernardo Corradi questa volta ha colto l’occasione dopo un video in cui la Santarelli mostra il suo workout quotidiano. “Cavolo mi sei mancata durante il fine settimana… come mai nelle foto con mio marito non scrivi? non minacci? non hai le palle vero? Eh lo capisco – la prima risposta a cui ha aggiunto – Ma poi ridi solo te… a me non scateni nulla… ma nulla… se è per questo si può uscire di casa e avere la peggio in molte situazioni… non esiste solo il tumore (parola che tu non avendo le palle non riesci a scrivere a noi, a me) ti saluta anche Jack e ti augura tanta salute e ti ricordiamo che le disgrazie sono assai nella vita…”.

Elena Santarelli prosegue ed è la parte più bella della sua risposta: “Sei anche di insegnamento… mio figlio legge il tuo messaggio e poi si guarda con la sua mamma allo specchio e si rende conto di quanto è bello e sano non essere come te, mio figlio sa che non si augura il male a nessuno ma sa anche che esistono le persone come te e quindi… noi saltelliamo in casa felici di essere delle brave persone… ciao cara ciao”.

Non soddisfatta Elena giustamente trova anche il lato positivo dell’impegno di questa signora a scriverle di continuo con tutta la sua cattiveria: “Tutti i giorni scrive, fa questo di sport… Dio ci dice di aiutare il prossimo e lo sto facendo… lei qui ha il suo sfogo, meglio qui che a fare del male in giro”.