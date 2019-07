Alberto Urso latin lover: conquista anche Valentina? Le foto su Chi

In una estate caratterizzata dai tanti impegni, dalla musica e dal successo avuto dopo la vittoria di Amici, Alberto Urso a quanto pare trova anche il tempo per l’amore! Secondo quello che si legge sulla rivista Chi, in edicola questa settimana, che dedica un lungo servizio al vincitore di Amici 18, il cantante avrebbe stretto una forte amicizia, che potrebbe diventare altro, con una sua ex compagna. Parliamo della ballerina Valentina che a quanto pare non è più fidanzata e che forse ha perso la testa per Alberto ( e viceversa). Secondo quanto si legge su Chi, la coppia però al momento non sarebbe tale e infatti Alberto avrebbe incontrato anche un altro ex volto di Amici, Emma Muscat ( ex fidanzata di Biondo). Va detto che i fans di Emma non appena letta la notizia hanno subito lanciato accuse e critiche verso la rivista diretta da Alfonso Signorini, parlando di gossip inventato. Del resto Emma e Biondo si sono lasciati: Alberto si è dichiarato single un paio di giorni fa per cui se ma fosse stato, nessun tradimento sarebbe avvenuto!

Che cosa ci sarò di vero in questo strano triangolo d’amore?

ALBERTO URSO E VALENTINA STANNO INSIEME? LE FOTO SU CHI

Dalle foto pubblicate su Chi inoltre, non si vedono baci, anche se gli atteggiamenti tra Alberto e Valentina non sono quelli di due semplici amici. E’ anche vero che i ragazzi hanno passato molto tempo insieme nella scuola e nelle casette per cui tra di loro c’è una certa confidenza.

Molti spettatori che hanno seguito il programma hanno continuato a sperare che Alberto alla fine facesse coppia con Tish. Non sappiamo cosa sia accaduto tra i due ragazzi nel corso di questa edizione di Amici ma molti speravano di vederli insieme. A quanto pare però, Alberto sarebbe attratto dalle sensuali movenze della ballerina, non dalla voce inebriante di Tish…

