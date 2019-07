Dopo l’addio tra Eros e Marica Pellegrinelli le critiche al post della modella e la reazione di Michelle Hunziker (Foto)

Ormai è notizia già nota della separazione tra Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli e anche se con un comunicato ufficiale hanno parlato di scelta condivisa e serenità per entrambi, inevitabilmente c’è chi si schiera dalla parte del cantante criticando la splendida modella (foto). Non basta perché c’è anche chi ha intravisto in un post di Michelle Hunziker un messaggio tra le righe. A Marica alcune fan di Eros non perdonano il suo sorriso mostrato proprio quando veniva confermata la separazione, avrebbero preferito vederla addolorata ma dimenticano non solo che Marica è sempre rimasta fuori dal gossip ma che l’immagine fa parte della sua professione. Da angelo meraviglioso a essere superficiale, queste le parole di haters che non hanno capito la richiesta della coppia di avere rispetto per la fine della loro storia d’amore. Lei invece continua con i suoi scatti, sempre sola e lancia una frecciatina parlando di “maldicenze”. Inevitabile anche che tornasse a galla il nome di Michelle Hunziker accanto a quello di Eros, perché ci sono amori che per il pubblico non finiranno mai.

RIFLETTORI PUNTATA ANCHE SU MICHELLE HUNZIKER DOPO LA SEPARAZIONE TRA RAMAZZOTTI E MARICA PELLEGRINELLI

Dalle Saline di Cervia Michelle Hunziker mostra una foto delle sue bambine Sole e Celeste, di schiena, tenerissime, abbracciate. E’ il giorno in cui la notizia della separazione è diventata ufficiale e la showgirl e conduttrice scrive: “Prendersi cura di una persona, è la sublimazione dell’amore… non controllarla, possederla, limitarla nelle sue scelte, bensì curare la sua mente, il suo intelletto, cercare di comprenderla e accompagnarla per mano attraversando i suoi lati meravigliosi e quelli oscuri che ognuno di noi ha…. quando una persona scende con te nel tuo “pozzo” come lo chiamo io, per poi risalire… allora possiamo davvero definirlo amore”.

In molti si sono commossi pensando fosse rivolto al suo ex marito ma la Hunziker parla dell’amore delle sue figlie, di quanto desideri che crescano prendendosi cura l’una dell’altra. Sognare non costa niente ma sono due storie d’amore separate.