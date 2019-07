Tiziano Ferro si è sposato: unione civile a Sabaudia, cerimonia per pochi intimi (FOTO)

In questa calda a metà, domenica di luglio, Dagospia lancia una super bomba che riguarda Tiziano Ferro. Secondo quanto si legge sul sito di d’Agostino, Tiziano Ferro si sarebbe sposato, probabilmente ieri, a Sabaudia. Per meglio dire, il cantante e il suo compagno, un cinquantenne di Los Angels si sarebbero giurati amore eterno con l’unione civile. Alla cerimonia, secondo quanto si legge su Dagospia, avrebbero presenziato pochissimi invitati ma non ci sarebbero immagini, foto o video dell’evento. Il tutto sarebbe stato top secret anche se, pare che la notizia sia trapelata tanto da rimbalzare in rete.

Pochissimi i dettagli forniti da Dagospia che ha lanciato pochi minuti fa la notizia. Sappiamo che la location scelta sarebbe stata una villa di Sabaudia, città cara al cantante. Alla cerimonia c’erano più o meno una cinquantina di invitati, non sappiamo se amici vip o non vip del cantante. Pare però che ci fossero i genitori di Tiziano. Dopo la cerimonia per l’unione civile, ci sarebbe stata una cena molto ricca. Queste le prime notizie che si apprendono sull’unione civile tra Tiziano Ferro e il suo compagno.

E’ VICTOR IL COMPAGNO DI TIZIANO FERRO CHE DOVREBBE ESSER DIVENTATO SUO MARITO

Stando a quanto si legge su Dagospia, sarebbe Victor il compagno di Tiziano Ferro, l’uomo con il quale da tempo il cantante vive a Los Angeles dove si è trasferito e risiede da anni. Come saprete il cantante è molto riservato e non ama postare sui social molto della sua vita privata, almeno per quello che riguarda le relazioni. Anche per questo motivo la notizia giunge a sorpresa per tutti.

Sui social però da qualche minuto circola una foto che dovrebbe proprio ritrarrei due, da poco sposati, con tanto di fedi nuziali in bella vista.

Altre fonti riferiscono che i due in realtà si erano sposati a Los Angeles il 25 giugno e in quel caso nessuno aveva scoperto l’arcano. Da ieri però, dopo l’unione civile alle 18 a Sabaudia, la notizia sarebbe invece di dominio pubblico. Victor e Tiziano si sono quindi sposati dopo una relazione di tre anni.

