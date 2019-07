Rosa Perrotta ha partorito? Sui social il divertente messaggio del piccolo Domenico

Il pancione di Rosa Perrotta cresce sempre di più: lei e Pietro Tartaglione non vedono l’ora di accogliere nella loro casa e soprattutto nella loro vita, il piccolo Domenico. Il bambino però a quanto pare, sembra non avere intenzione, almeno per ora, di conoscere mamma e papà! E visto che sono tante le persone che sui social chiedono a Rosa quando sarà il momento del parto, l’ex tronista ha voluto scrivere un divertente messaggio ironico, come se a parlare fosse il piccolo Dodo. E’ chiaro che anche lei e Pietro non vedano l’ora di conoscere il loro bambino ma non dipende certo dalla volontà dei genitori.

ROSA PERROTTA PRONTA AL PARTO MA DOMENICO SE LA PRENDE COMODA

Ed ecco come ironicamente Rosa scherza sul fatto che il piccolo stia così tanto bene nel pancione da non voler venire al mondo, almeno per ora!

“Buonasera.

Confermo la mia volontà di restare ancora in questo pancione.

Ho delle valutazioni di convenienza da fare.

Da un lato fuori fa caldo,la gente è esaurita,mia madre è una matta…però ci siete tutti voi che mi volete conoscere e,sempre la matta mi racconta,mi volete già tanto bene.

Dall’altro qui si sta freschi,si mangia in abbondanza e si dorme pure bene…quando mi ricapita di tornarci!🧐

Capirete che non è una scelta semplice.🤔

Intanto quello che chiedo è:tetta disponibile h24,culla accogliente,pannolini delicati.

E le tutine per favore, controllate la matta, cercherá in tutti i modi di rendermi ridicolo.😏

Ah e mio padre,non voglio che mi chiami “Braciolino.”😑

Datemi quello che voglio e ne parliamo.

P.s. Scrivete qui sotto la data in cui credete uscirò,convincetemi e la prenderò in considerazione.” DODO.

Ironica come sempre Rosa ha commosso e divertito tutti con questo messaggio e ha continuato poi a mostrare nelle stories su Instagram la sua giornata da futura mamma. Il tempo per Domenico sta per finire, è arrivato il momento di nascere e godersi tutto l’amore di mamma e papà?