Tiziano Ferro e Victor sposi: su Chi le immagini esclusive dell’unione civile (FOTO)

Sulla rivista Chi in edicola questa settimana un servizio esclusivo sull’unione civile di Tiziano Ferro e Victor che si sono giurati amore eterno a Sabaudia. Le prime foto su Vanity Fair con le parole di Tiziano Ferro prima delle nozze e adesso le foto del bacio e le prime immagini dei coniugi felici insieme dopo questa seconda promessa. Victor e Tiziano Ferro infatti si erano già promessi fedeltà nel matrimonio a Los Angeles e hanno concesso il bis, davanti ai parenti e agli amici più stretti, anche a Sabaudia.

Al Corriere della Sera Tiziano ha raccontato:

“Io sono cattolico! Ho sentito dire a tanta gente indignata di fronte alle manifestazioni a sostegno dei diritti degli omosessuali. Il problema è che in questo Paese non crediamo abbastanza in Dio. Preghiamo, ma non ascoltiamo. Aspettiamo il miracolo e negoziamo l’arrivo di una soluzione, in cambio di qualche rinuncia….”.