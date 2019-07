Clizia Incorvaia all’attacco: era Francesco Sarcina a tradire lei

Il gossip infiamma e l’estate accende ancora di più l’interesse sulle coppie vip. E quando poi ci sono di mezzo anche questioni di corna…Di certo la colpa non è dei giornalisti visto che in questo caso, sono stati i diretti interessati a lavare i panni sporchi fuori dalle loro case. Parliamo di Clizia Incorvaia che continua a difendersi dalle accuse lanciate dal suo ex marito, Francesco Sarcina. Il cantante ha parlato di un tradimento ( non fisico) della donna con il suo migliore amico, Riccardo Scamarcio. Sarebbe stata proprio lei a svelare quello che era accaduto. Ma Clizia, via social ha smentito le parole del suo ex e oggi rilancia, accusando a sua volta il Sarcina.

CLIZIA INCORVAIA SI DIFENDE DALLE ACCUSE DEL SUO EX E RILANCIA

La modella e influencer racconta la sua versione dei fatti ai giornalisti del Corriere della sera. Nella sua intervista spiega: “Ero uscita di casa il 13 novembre e, due giorni dopo, torno a prendere dei vestiti e lo trovo in cucina con una tipa… Ho un video” .

Sarcina potrebbe rispondere che la storia era finita, e che quindi questo non può essere considerato un tradimento, non trovate? La modella aggiunge: “Un video che non userò. Quest’uomo così ferito e innamorato parla di un’infedeltà che non c’è, in quanto eravamo separati. Lui sbaglia a coinvolgere terze persone e io non ne coinvolgerò altre” . Quindi anche nel suo caso, vale il discorso della separazione. La Incorvaia ha poi anche parlato di tutti gli insulti ricevuti nell’ultima settimana e delle tante denunce fatte alla polizia postale.

La Incorvaia parla di un matrimonio difficile, di grandi assenze da parte del suo ex marito che, anche quando non era in giro per l’Italia in tour preferiva comunque passare la notte fuori casa e non stare con lei e con la loro bambina.

“ Specifico meglio le date: il 16 novembre avevamo firmato il ricorso per una separazione consensuale, avviata a settembre. Di quanto è successo dopo non sono tenuta a render conto… Quello che è successo oppure no è la mia vita privata. Nessuno chiede a Sarcina delle sue situazioni in giro per l’Italia, in ristoranti con donne sempre diverse di cui mi arrivavano notizie e foto . Io non racconto cosa faceva lui, ma durante il matrimonio io sono stata monogama. E prevengo la domanda successiva: ora, non sto con Scamarcio né con altri“.

Ultimo capitolo?