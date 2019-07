Raffaella Fico fidanzata con l’ex di Paola Caruso papà del piccolo Michele? (Foto)

Raffaella Fico tornata single dopo la rottura con Alessandro Moggi sembra abbia già un altro amore ma quello che sorprende è che lui è l’ex fidanzato di Paola Caruso, sì il presunto papà di Michelino (foto). Se avete seguito in tv Barbara D’Urso nei mesi scorsi di certo saprete che la Caruso ha più volte ribadito che il papà di suo figlio è Francesco Caserta e che lui non ha alcuna intenzione di riconoscere il bambino. La soap ha coinvolto più persone in tv ma Caserta è rimasto sui suoi passi così come Paola che intanto è mamma meravigliosa del suo piccolino. Arriviamo alla presunta nuova coppia che sarebbe formata da Caserta e la Fico. Sono stati avvistati insieme a Brescia in un lussuoso resort e in più c’è un dettaglio curioso, che la coppia girava per la città accompagnata dalla scorta.

RAFFAELLA FICO E FRANCESCO CASERTA SONO FIDANZATI?

La rivista Chi riporta di un romantico fine settimana a Brescia e i più attenti sottolineano i numerosi like che i due si scambiano sui social. L’ex Bonas di Avanti un altro che dirà di questa presunta nuova storia d’amore del suo ex? Magari in queste settimane la situazione tra loro è cambiata, magari per il bene del bambino tutto si è risolto?

Chissà che non sia stata proprio questa situazione a fare incontrare da vicino la Fico e Caserta. Ricorderete che anche la showgirl napoletana ha vissuto qualche anno fa una situazione molto smile a quella di Paola Caruso: anche Mario Balotelli non voleva riconoscere la figlia Pia, mentre adesso tutto fila liscio tra i due ex innamoratissimi della loro primogenita. Attendiamo il seguito per capire se davvero tra Raffaella Fico e Francesco Caserta sia vero amore, in attesa che in tv torni Barbara D’Urso con i suoi programmi e la cronaca tutta rosa.