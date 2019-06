Paola Caruso in Sardegna con il figlio Michelino, i suoi outfit in valigia (Foto)

E’ la prima vacanza da mamma per Paola Caruso e con suo figlio Michelino è andata in Sardegna (foto). Pazza di gioia coccola tutto il giorno il suo bambino e ovviamente è molto attenta a cosa indossa. Gli outfit che Paola Caruso ha scelto per la sua estate in Sardegna sono colorati, bikini che a stento trattengono le sue forme generose, costumi interi, abitini leggeri e cortissimi ma anche jeans e t-shirt. Michelino è buonissimo sta tranquillo tra le braccia della sua mamma o nel passeggino e sembra a suo agio anche nell’acqua, ovviamente per lui piscina e salvagente colorato. Sta crescendo da sola suo figlio, il papà non è tornato nella sua vita nonostante tutti gli appelli che gli ha rivolto. La storia dell’ex Bonas di Avanti un altro la conosciamo un po’ tutti, Barbara D’Urso nei vari programmi tv su Canale 5 ne ha parlato a lungo, Francesco Caserta però non sembra intenzionato ad occuparsi del suo bambino. La showgirl dalla risata inconfondibile però ha più volte confidato che intende ricorrere al tes del Dna per dimostrare la paternità del piccolo. Non è mancata la sofferenza in questi mesi per la Caruso che però con il suo bambino si gode il meglio che la vita può offrire. Lavora molto con l’immagine ed appare sempre perfetta.

IL LOOK DI PAOLA CARUSO IN VACNZA IN SARDEGNA CON IL SUO PICCOLO MICHELINO

Una bella e rilassante vacanza in Sardegna e per Michelino è il primo bagno in mare, la sua prima volta in spiaggia. Però preparato all’acqua, la sua mamma gli ha già fatto vivere l’esperienza di una spa per bebè. Una valigia per lei e una per il suo bambino, entrambe con le iniziali. Dentro tanti completini e accessori necessari per il suo bebè e per lei jeans, camicie colorate, sneakers, vestitini corti e leggeri e gli immancabili bikini sempre coloratissimi.

Per Paola anche i costumi interi e ovviamente infradito, pareo, tanta crema solare per proteggersi e soprattutto per proteggere il suo piccolino. Con chi sarà in vacanza Paola Caruso, tutta sola o con lei c’è anche la sua mamma biologica, magari un’amica o uno dei fratelli che da poco ha potuto finalmente abbracciare.

