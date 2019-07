Giulia Salemi tradita da Francesco Monte? L’influencer dice la sua verità su Spy

Francesco Monte ha iniziato la sua relazione con la bella modella Isabella prima di chiudere la storia d’amore che durava da mesi con Giulia Salemi? Non si parla d’altro, almeno nel mondo della cronaca rosa. Non a caso Monte ha persino ricevuto delle gravissime minacce. Questa volta però a raccontare la sua versione dei fatti è Giulia Salemi e lo fa dalle pagine della rivista Spy in uscita questa settimana.

In realtà, come potrete capire leggendo il nostro articolo, e poi quello su Spy Magazine, non è una vera e propria intervista a Giulia. I giornalisti di Spy sono entrati in contatto con delle persone che conoscono la influencer, con le quali si sarebbe sfogata dopo la fine della sua storia con Francesco Monte.

GIULIA SALEMI TRADITA DAL SUO EX FIDANZATO FRANCESCO MONTE?

Ecco come viene anticipato l’articolo che riguarda proprio Giulia, sui social:

“Francesco, mi hai spezzato il cuore: ora ricomincio da me”. Dopo che Francesco Monte, l’uomo con il quale sognava di passare tutta la vita, ha ufficializzato la nuova storia d’amore con la modella Isabella De Candia, l’influencer si è chiusa nel silenzio più totale. “Spy” ha parlato con le persone a lei più vicine e ha scoperto che il suo dolore nasce non solo dalla delusione ma anche per la consapevolezza di essere stata tradita. Tutti i dettagli nel nuovo numero di “Spy”, in edicola da venerdì 19 luglio

Pare quindi che Giulia sia convinta di esser stata tradita da Francesco Monte anche se il bel tarantino continua a dire che le cose stanno in modo diverso. Le fans della ragazza si sono impegnate moltissimo a dimostrare che le date, sembrerebbero dare ragione alla Salemi e che Monte dovrebbe ammettere di aver conosciuto la Candia prima di dire addio a Giulia.

Restiamo in ogni caso in attesa delle parole di Giulia che forse, prima o poi vorrà fornire qualche dettaglio più preciso su questa vicenda.