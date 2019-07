Loredana Lecciso lancia una frecciatina a Romina Power (Foto)

Loredana Lecciso non ha dubbi, lei con Al Bano Carrisi è una bella realtà, non parla di coppia ma di famiglia e magari in questa famiglia allargata le avrebbe fatto piacere ci fossero entrambe, sia lei che Romina Power (foto). Non è la prima volta che la Lecciso tende una mano a Romina ma non senza una frecciatina, inoltre non dimentichiamo che in passato qualche battutaccia nei confronti dell’ex moglie di Al Bano l’ha fatta. Loredana ha concesso una lunga intervista a Il Fatto Quotidiano parlando del sogno realizzato di diventare mamma, dell’educazione ricevuta dalla sua famiglia, dell’errore verso il cantante quando partecipò a L’Isola dei famosi, dei pregiudizi della gente e delle tifoserie che vogliono lei contro l’altra. Sottolinea che non ha mai litigato con la Power ma nonostante questo tra loro sembra non correre buon sangue. Non è certo una novità ma ecco cosa ha raccontato Loredana Lecciso.

LA QUERELLE INFINTA TRA ROMINA POWER E LOREDANA LECCISO

Sono gli altri a vedere l’eterna rivalità tra le due donne di Al Bano Carrisi o è davvero così? “Io mi limito a vivere la mia vita vera, quando io e Albano ci siamo conosciuti eravamo due persone libere. C’è chi non lo sa veramente e chi vuole pensare il contrario ma sono molto paziente. Il tempo fornisce sempre le risposte migliori, inutile forzare gli eventi” la risposta della 46enne che questa volta non risponde con un comment ma con il suo pensiero.

“Se qualcosa mi ha dato fastidio non è stato sul palcoscenico, qualcosa che poteva essere magari evitato. Ho rispettato la sfera lavorativa, ho sperato che altri rispettassero quella privata”. Sembra si riferisca alla Power, o no? Chissà se entrambe riusciranno un giorno a realizzare il sogno del cantante di Cellino San Marco di vedere tutta la sua famiglia a tavola insieme.