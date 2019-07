Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione silenzio social: sta per nascere il piccolo Domenico?

Da qualche ora Pietro Tartaglione e Rosa Perrotta non pubblicano nessuna storia sui social. Voi potrete pensare che non ci sia nulla di strano, che magari entrambi si stiano ancora rilassando oppure siano impegnati a lavoro. Ma, visto che Rosa è in dolce attesa e dovrebbe proprio partorire in queste ore, molti fans iniziano a credere che questo silenzio corrisponda a una bella notizia. Il piccolo Domenico dopo essersi fatto attendere così tanto sta per nascere? Pietro e Rosa hanno annunciato mesi fa, nel corso di una diretta di Domenica Live sia il sesso del bambino che aspettano che il nome scelto per il piccolo. Il bambino infatti si chiamerà Domenico come il padre del bel Tartaglione. E sono quindi queste le ore decisive per la coppia nata nello studio di Uomini e Donne? Le ultime stories di Pietro e Rosa sui social risalgono a ieri sera. Rosa e Pietro si stavano preparando per una uscita insieme. E poi nulla…Questo silenzio significa qualcosa oppure no?

Negli ultimi giorni Rosa ha continuano a postare le immagini del suo pancione invitando il piccolo Domenico a darsi da fare per venire al mondo visto che la sua mamma e il suo papà non vedono l’ora di abbracciarlo e conoscerlo. Potrebbe essere il 23 luglio 2019 la data di nascita di Dodò, questo il nomignolo che la coppia ha dato al bambino?

ROSA PERROTTA E PIETRO TARTAGLIONE: IL PICCOLO DOMENICO STA PER NASCERE?

Per il momento nè Pietro nè Rosa questa mattina hanno postato delle stories su Instagram e sono molte le persone a pensare che i due magari siano in ospedale per la nascita del piccolo e vogliano vivere questo momento in privato. Ma sarà così? Non ci resta che continuare a seguire i social e i profili della coppia per capire se è davvero questo il grande giorno!