Veera Kinnunen e Dani Osvaldo stanno insieme dopo Ballando con le stelle? E Oradei?

L’ultima edizione di Ballando con le stelle ha sicuramente appassionato moltissimo anche gli amanti della cronaca rosa. Del resto che si crei spesso del feeling tra insegnante e allievo è cosa nota ma in questa edizione è successo dell’altro. Veera Kinnunen e Dani Osvaldo sono stati al centro di un gossip molto succulento e non erano i soli. Infatti la maestra di Ballando con le stelle da più di dieci anni è legata al ballerino e collega in pista, Stefano Oradei. Come ricorderete l’insegnante di ballo e ballerino professionista si è lasciato travolgere dalla gelosia tanto da provocare diversi problemi anche al programma e beccarsi poi un bel “cazziatone” come si suol dire, in diretta, da Milly Carlucci. Veera e Osvaldo hanno sempre detto di essere solo amici ma forse, dopo questa edizione di Ballando, sono cambiate le cose tra Stefano e la maestra. Sui social ci sono pochissimi indizi e pare che i due ( che dovrebbero anche avere una scuola di ballo a Roma insieme, non si calcolino molto sui social). E poi poche ore fa è arrivata la bomba: Dani Osvaldo ha raggiunto Veera a Helsinky e sembra che stiano passando del tempo insieme. Hanno pubblicato delle storie sui social per cui non stanno nascondendo nulla ma fanno tutto alla luce del sole. Proprio perchè sono solo amici o c’è dell’altro?

Sui social è un delirio di cuori e di romanticismo ma è chiaro che, lo ribadiamo, Veera e Dani potrebbero essere semplicemente due amici che si vedono per un fine settimana da passare insieme. Certo fa pensare il fatto che Dani Osvaldo sia volato proprio la Finlandia per incontrare Veera…Lontani dai paparazzi? Lontani dall’Italia? Non possiamo di certo saperlo…Se i due avessero voluto nascondere questo incontro avrebbero potuto farlo per cui, nulla di clamoroso sotto il sole!

STEFANO ORADEI E VEERA KINNUNEN SI SONO LASCIATI? LE ULTIME NEWS

E Stefano? Oradei ha smesso di pubblicare foto sui social da diverso tempo, e l’ultima immagine con Veera risale proprio al mese di maggio, quando le faceva gli auguri per il loro 11esimo anniversario di fidanzamento…