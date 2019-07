Martina Nasoni e Daniele si sono lasciati ma Dal Moro lo scopre grazie ai social: ecco cosa è successo

Martina Nasoni è la vincitrice dell’ultima edizione del Grande Fratello ma nella casa più spiata d’Italia, la ragazza con il cuore di latta, ha trovato anche altro oltre alla vittoria. Stiamo parlando, ovviamente, di Daniele Dal Moro. Martina si è sempre dimostrata cotta del concorrente all’interno del reality show e, anche dopo la fine del GF 16, la Nasoni e Daniele hanno continuato a vedersi. Tra i due era iniziata una vera storia che stava appassionando i fan eppure qualcosa è cambiato improvvisamente. Martina Nasoni aveva confessato di voler fare dei progetti insieme al bel Dal Moro. Non si diceva innamorata ma di certo era molto presa. Che cosa è successo ora?

Martina Nasoni dice non stare più con Daniele Dal Moro in una diretta sui social network ma lui non ne sapeva niente

Qualche ora fa, la vincitrice del Grande Fratello 16 ha deciso di fare una diretta sui social network. Ovviamente non sono mancate le tante domande dei fan per la Nasoni. Noi non abbiamo visto la diretta di Martina ma pare proprio che la giovane abbia annunciato proprio in questa sede, o meglio, abbia fatto intendere, la fine della relazione con Daniele Dal Moro. Una notizia che ha lasciato i fan della coppia senza parole poiché inaspettata. Martina Nasoni ha chiuso la conoscenza con Daniele e avrebbe affermato che lei ci ha provato ma le cose non vanno sempre come si vorrebbe. Tra l’altro, la Nasoni ha avrebbe anche affermato che lei e Dal Moro non sono compatibili ed effettivamente, nella casa del GF, tra i due ne abbiamo viste di tutti i colori. La cosa più sorprendente in tutta la faccenda è il fatto che Daniele non sapeva di essere stato lasciato! Continuate pure a leggere.

Daniele Dal Moro lasciato in diretta da Martina Nasoni: l’ex gieffino apre una live ma poi scoppia e interrompe tutto

Dopo la diretta e l’annuncio di Martina Nasoni, anche Daniele Dal Moro decide di fare una live sui social. Dai commenti dei fan dell’ex gieffino pare proprio che, nella diretta, Daniele abbia fatto intendere di aver scoperto la fine della storia con Martina proprio grazie ai social network. La Nasoni si trova in vacanza a Napoli e al rientro i due dovevano anche stare insieme ma cosa è successo ora? Daniele ha davvero scoperto la fine della relazione con Martina Nasoni grazie alla diretta? Certo è che durante la live sono arrivati anche i commenti di alcuni haters e Dal Moro non ha preso molto bene le parole di questi utenti tanto da scoppiare e, alla fine, chiudere la diretta.

I fan della coppia ormai non sanno da che parte stare. C’è chi pensa che Martina si stia comportando esattamente come si comportava nella casa del GF, c’è chi pensa che Daniele abbia esagerato. E poi c’è chi vuole semplicemente sapere come stanno le cose e cosa è successo tra i due. La Nasoni e Dal Moro daranno una risposta una volta per tutte? Staremo a vedere.