Rosa Perrotta mamma: il dolce messaggio di Pietro Tartaglione (FOTO)

Finalmente il piccolo Domenico ha deciso di venire al mondo per conoscere la sua mamma e il suo papà. Questa mattina è arrivato l’annuncio di Pietro Tartaglione che, con un dolce messaggio sui social ha mostrato la prima immagine di Rosa, dopo la nascita del bambino. Rosa Perrotta è diventata mamma e immaginiamo che nelle prossime ore racconterà a tutte le persone che le sono state vicine nell’ultimo anno la grande gioia provata per la nascita del piccolo. Da giorni Rosa, con un pancione esplosivo, aspettava l’arrivo di Domenico. Il piccolo porta il nome del nonno, il papà di Pietro, una tradizione che la coppia ha voluto rispettare. Rosa e Pietro lo avevano annunciato nel corso di una puntata di Domenica Live.

ROSA PERROTTA MAMMA: E’ NATO IL PICCOLO DOMENICO, IL DOLCE MESSAGGIO DI PIETRO

“ La felicità pesa 4 kg ” con questo semplice messaggio Pietro Tartaglione ha annunciato pochissimi minuti fa la nascita del piccolo Domenico sui social. Negli ultimi giorni mamma e papà avevano mostrato gli ultimi preparativi per l’arrivo del piccolo: dalla culla ai vestitini scelti con amore.

Ed ecco la foto del braccio di Rosa, dopo il parto. Domenico, come si legge sul braccialetto, è nato alle sette e mezza di questa mattina.

Prima di pubblicare questa foto, Pietro aveva fatto una storia scrivendo “Forza amore mio” e i fans avevano capito che Rosa stava per partorire. E’ andato tutto bene, e facciamo quindi i nostri più sinceri auguri a Rosa e Pietro che sono diventati genitori in questo caldo giorno di luglio che di certo ricorderanno per tutta la loro vita.

Nessun messaggio invece di Rosa sui social, almeno per il momento. Immaginiamo che la Perrotta sia in altre faccende affaccendata. Ma sono invece moltissimi i messaggi di auguri che tutte le persone che seguono la coppia hanno deciso di mandare a Pietro e Rosa per la nascita del piccolo.