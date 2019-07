Marco Carta pronto per il matrimonio: sposerà il fidanzato Sirio

Il cantante Marco Carta aveva già confessato di volersi sposare e metter su una famiglia tutta sua. Pare proprio che il sogno di Marco stia diventando sempre più concreto. Da quanto scrive il settimanale Oggi, infatti, Carta starebbe pensando al matrimonio con il suo fidanzato Sirio. La storia d’amore tra i due sembra proseguire nel migliore dei modi, Marco e Sirio sono molto uniti e presto potrebbero sorprendere tutti con le nozze. Il giorno delle nozze è vicino? Non è ancora dato sapersi ma è molto probabile che il cantante stia aspettando di superare l’udienza per l’episodio del furto alla Rinascente di Milano prima del grande passo.

Marco Carta: il matrimonio dopo l’udienza?

L’udienza si terrà il prossimo 6 di novembre. Per i pochi che non dovessero esserne a conoscenza, Marco Carta è stato il protagonista di uno scandalo secondo cui avrebbe rubato delle magliette presso la Rinascente di Milano. Il cantante si è subito dichiarato innocente ma bisognerà aspettare la data dell’udienza per capire come andrà a finire questa storia. Marco Carta si dice tranquillo e sereno proprio in quanto consapevole di non aver rubato nulla. A questo punto non resta che attendere il 6 di novembre per capire la fine di questa vicenda e se Marco sposerà il suo fidanzato Sirio prima o dopo l’udienza. Ma intanto, che cosa ne pensa Marco Carta del matrimonio? Vediamo insieme il suo pensiero al riguardo.

Marco Carta: ecco che cosa pensa del matrimonio e sulla possibilità di avere dei figli

Non è un mistero che Marco Carta voglia sposarsi. Le nozze sono un passo molto importante e il giovane cantante lanciato da Amici di Maria De Filippi sembra essere proprio intenzionato a compierlo. Inoltre, Marco Carta non esclude nemmeno la possibilità, un giorno, di diventare padre per dare a suo figlio o a sua figlia tutto quello che lui non ha potuto avere a causa del suo passato.

Marco Carta sembra avere intenzioni serie, quindi. Molto presto potrebbe sorprendere tutti i suoi fan con le nozze con Sirio. E voi cosa ne pensate? Siete felici per lui?

