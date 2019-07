Selvaggia Lucarelli paragona Osvaldo e Veera a Lady Gaga e Cooper ma sui social sono tutti dalla parte di Stefano Oradei

Dopo l’uscita allo scoperto, se così possiamo dire, di Dani Osvaldo e Veera Kinnunen che hanno ufficializzato la loro relazione, sui social è scoppiato un vero e proprio putiferio. Non perchè ci sia nulla di male in un amore che sboccia ma per il “pregresso”. Forse chi non ha seguito Ballando con le stelle non sa quello che è accaduto mentre Selvaggia Lucarelli e gli altri in giuria osservavano il “diablo” Osvaldo alle prese con le coreografie e non solo…Per cui cerchiamo di spiegarvi quello che è successo per poi arrivare all’attualità… Stefano Oradei, maestro di Ballando con le stelle e Veera Kinnunen, altra maestra di Ballando con le stelle, hanno una relazione da ben 11 anni, probabilmente sono prossimi alle nozze. Accade però che in questa edizione di Ballando, Stefano Oradei viene messo in coppia con Suor Cristina mentre Veera balla con Osvaldo. Sin da subito in molto notano che tra i due c’è una certa complicità, che viene spiegata come intesa di ballo, poi però si va oltre. E lo stesso Stefano a quanto pare se ne rende conto tanto da essere paparazzato all’uscita da un locale mentre discute animosamente con Veera. Ed è questo il motivo che porta Milly Carlucci a fare un cazziatone in una delle dirette di Ballando con le stelle a Oradei ( non il fatto che lui sia geloso di Veera, che ci può anche stare). Di Ballando infatti per giorni si parla in relazione a queste foto e non a quello che succede in pista. Stefano ha anche chiesto alla produzione di bloccare il viaggio in Argentina che Veera avrebbe dovuto fare con Osvaldo e la sua richiesta è stata accettata. Probabilmente Oradei aveva capito che la sua compagna stava cambiando…Finisce in ogni caso Ballando con Veera e Dani che parlano solo di una amicizia mentre sembra che tra Stefano e la Kinnunen le cose non vadano più bene. I due in ogni caso scelgono di non parlarne pubblicamente.

SELVAGGIA LUCARELLI E IL POST SU VEERA KINNUNEN E DANI OSVALDO

Due mesi dopo Osvaldo e Veera sui social pubblicano la foto del loro primo bacio. Selvaggia Lucarelli questa mattina ha deciso di commentare la cosa, con una foto con la quale paragona Dani e Veera a Lady Gaga e Bradley Cooper; ma questa volta anche i suoi fans non stanno dalla sua parte . Sui social infatti da giorni è montata una sorta di “solidarietà” nei confronti di Stefano Oradei. La Lucarelli però fa notare e ricorda a tutti che Milly, non se la prese con Stefano per la sua gelosia ma per il gesto che aveva fatto nei confronti di Veera, un gesto che non si fa con nessuna donna.

Sui social però stanno tutti dalla parte di Stefano, se così possiamo dire, facendo notare che il maestro, visto quello che è stato l’epilogo aveva ragione a non fidarsi dei due.

Ed è la stessa Lucarelli a rispondere ai centinaia di commenti che arrivano sotto questa foto. Tra gli altri messaggi anche questo: “Milly ha chiesto a Stefano di rispettare una donna, a seguito di alcune foto poco “gentili” uscite su un giornale. Questo va al di là dei torti e delle ragioni sulla vicenda in sè. Credo non ci sia neppure da discutere. “