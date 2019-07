Dani Osvaldo e Veera Kinnunen ufficializzano la loro relazione sotto il cielo della Finlandia (FOTO)

Questa mattina dando una sbirciatina ai profili social di Veera Kinnunen e Dani Osvaldo vi avevamo raccontato di uno strano viaggio che l’ex calciatore stava facendo. Direzione Finlandia e ad attenderlo c’era proprio Veera. Visto che non c’erano immagini compromettenti avevamo pensato che si potesse trattare di un viaggio tra “amici”. Ma poche ore fa, sempre dai social, sono arrivate le prime foto che testimoniano la nascita di una storia d’amore! Ebbene si, Dani Osvaldo e Veera Kinnunen stanno insieme. Complice il percorso fatto a Ballando con le stelle, nonostante Veera fosse legata da 11 anni al maestro Stefano Oradei, il bell’argentino ha colpito ancora e ha lasciato il segno. Eppure qualche mese fa, nonostante le scenate di gelosia di Stefano ( che vi aveva visto giusto immaginiamo) Veera e Dani parlavano solo di un feeling tra maestra e allievo. Un feeling che però a quanto pare, con il passare del tempo, ha lasciato la pista di ballo e si è spostato altrove visto che i due hanno deciso di ufficializzare la loro relazione. A due mesi dalla fine di Ballando con le stelle, Osvaldo ha raggiunto Veera in Finlandia forse per conoscere anche la famiglia della maestra e così il ghiaccio dei mari del Nord ha incontrato il fuoco della passionale Argentina, e che incontro…

Al momento i due non hanno commentato, non hanno rilasciato dichiarazioni ma le prime immagini sui social valgono più di mille parole.

VEERA KINNUNEN E DANI OSVALDO SONO UNA COPPIA: LE PRIME FOTO SUI SOCIAL

Ed ecco i primi scatti postati proprio dall’ex calciatore condivisi poi anche da Veera

Che ne pensate di questa coppia? Stefano Oradei commenterà dopo l’ufficializzazione di questa relazione? Dopo 11 anni d’amore probabilmente deciderà di dire qualcosa in merito a questa novità e chissà se il prossimo anno lo vedremo ancora sulla pista di Ballando con le stelle…