Uomini e Donne News, Manuel Galiano intervista su Witty: Giulia lo ha lasciato per un altro

Arrivano le interviste ai protagonisti di Uomini e Donne annunciate da Raffaella Mennoia sui social. Il primo video pubblicato è stato quello dell’intervista a Manuel Galiano, il ragazzo scelto da Giulia Cavaglià. La loro storia sarebbe finita, per un tradimento da parte di Manuel ma, stando a quella che è la versione del Galiano, le cose sono andate in modo diverso. Seduto di fronte a Raffaella Mennoia parla di queste ultime settimane molto complicate e difficili. Spiega che ha persino evitato di uscire, ha passato del tempo con sua nonna e con la sua famiglia perchè ha voluto evitare determinate situazioni. Ma che cosa è successo davvero tra lui e Giulia? A quanto pare, stando al racconto di Manuel, le cose con Giulia sarebbero finite perchè lei nella vita reale era una persona molto diversa da quella che si mostrava in tv. Racconta che era sempre lui ad andare a Torino da lei, che lei diceva di essere sempre molto impegnata. E il poco tempo che hanno trascorso insieme lei lo ha passato con il cellulare in mano a veder crescere i suoi followers sui social. “La verità viene sempre fuori” ha commentato Manuel dicendo che, dopo un week end d’amore, le cose sono molto cambiate.

LA VERSIONE DI MANUEL GALIANO SULLA FINE DELLA STORIA CON GIULIA CAVAGLIA’

“Nei momenti in cui stavamo insieme con gli altri lei mi abbracciava, ma poi quando eravamo da soli faceva come se non ci fossi” ha spiegato Manuel che pare aver capito sin da subito quello che Giulia voleva dalla loro relazione. Il ragazzo spiega a Raffaella Mennoia che ha realizzato subito queste cose ma non gliene ha parlato, ha voluto prendere tempo. “Io le ho detto che speravo di innamorarmi di lei e lei invece mi ha detto che lei non si sarebbe mai innamorata di me” ha detto Manuel a Raffaella.

Manuel racconta poi tutte le cose che non andavano bene. Spiega anche che il viaggio di Ibiza era stato prenotato a gennaio. “Appena mi ha scelto io le ho detto che sarei andato a Ibiza e le avevo detto se volevo venire con me. Poi lei mi ha sgridato perchè io urlavo nelle mie stories. Lei mi diceva che se facevo così il brand non mi faceva lavorare” ha raccontato il Galiano che parla quindi di una litigata. Poi decide lui di chiamarla ma le cose stavano andando male.

Manuel quindi spiega a Raffaella che Giulia pensava solo al lavoro, agli appuntamenti da fare insieme. Nonostante i litigi però Manuel vuole confrontarsi e prende un volo per Torino. Chiede alla sua migliore amica di aiutarla. Ma invece gli scrive Giulia che ha saputo quello che stava succedendo. “Ho capito quindi forse che mi stava nascondendo qualcosa, non ti faccio sentire il vocale perchè ti sanguinano le orecchie. Mi ha detto di non azzardarmi ad andare a Torino e via dicendo. Sono rimasto altri due giorni a Ibiza ma poi me ne sono andato e decido di andare da lei” ha spiegato Manuel. Il Galiano prova quindi ad andare da Giulia. Arriva sotto casa, lo fa aspettare un’ora e poi gli dice che non può entrare dentro casa. Manuel le ribadisce che non le ha fatto le corna e le spiega cosa è successo.

Poi Manuel lancia la bomba: il giorno dopo aver incontrato Giulia scopre che la Cavaglià da tre settimane si sta frequentando con un altro ragazzo ma non lo poteva dire, da terze persone. “Io comunque non l’ho mai più sentita dai primi di luglio” ha spiegato Manuel a Raffaella. “Avrei potuto non andare in vacanza a Ibiza ma avendo la coscienza pulita ho deciso di farlo. Tornando indietro forse non andrei per evitare i casini ma alla fine è andata bene così. Non ha scelto Giulio perchè lui l’avrebbe mandata a quel paese subito. Io sono fortunato a essermela tolto dalla mia vita, mi dispiace della persona che è” ha chiuso il Galiano.