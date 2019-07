Valentino Rossi testimone di nozze di Uccio Salucci e l’abito della sua fidanzata è il più sexy mai visto in chiesa (Foto)

Gran festa per il matrimonio del braccio destro di Valentino Rossi, Uccio Salucci ha sposato la sua meravigliosa Pamela Severini dopo 11 anni d’amore e una bambina di 7 anni (foto). Rossi testimone di nozze del suo carissimo amico e accanto a lui la sua fidanzata, la bellissima Francesca Sofia Novello. Occhi puntati come sempre sulla sposa, sull’abito della sposa, ma questa volta anche sull’abito scelto dalla Novello. Perfetta Pamela, un vero incanto nel suo abito bianco, capelli raccolti, velo lungo e un sorriso meraviglioso in ogni scatto. Bella almeno quanto la compagna di Valentino Rossi che però ha incantato tutti anche per un altro motivo: non ricordiamo un altro vestito più sexy indossato per un matrimonio, soprattutto un matrimonio in chiesa, religioso. Ha osato un po’ troppo Francesca Sofia? Magari in chiesa lei non ci ha messo piede o in chiesa ha indossato altro o forse coperto un po’ tutto.

L’ABITO DA SPOSA DI PAMELA SEVERINI E L’ABITO DA CERIMONIA DI FRANCESCA SOFIA NOVELLO

Entrambe stupende accanto a due uomini che le adorano. Un abito da sposa comodo, una gonna che sembra una nuvola e la parte superiore in pizzo e trasparenze ma tutto molto elegante. Aveva molto caldo invece la fidanzata del centauro che ha scoperto il più possibile grazie alla profonda scollatura sul davanti e alla totale trasparenza del vestito. E’ giusto tentare di mettere in secondo piano la sposa? Di certo non era questo il suo intento, il legame tra le due coppie è forte. Ovviamente un outfit così è davvero per poche bellezze.

Al matrimonio di Uccio Salucci e Pamela Severini anche Cesare Cremonini, amico dello sposo, che non ha fatto mancare le sue canzoni dedicate alla nuova famiglia appena nata. Elegantissimo Valentino Rossi che però non ha fatto mancare un dettaglio sportivo, le sneakers ai piedi.

