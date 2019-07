David e Cristina si sono lasciati: li ritroveremo a Uomini e Donne per il trono over?

E chi lo avrebbe mai detto che David Scarantino e Cristina Incorvaia sarebbero arrivati a Temptation Island, un mese dopo, da separati…Eppure erano una coppia senza problematiche, equilibrata…Battutacce a parte, chi segue Uomini e Donne non ha mai compreso il motivo per il quale i due si siano messi insieme. Poi vedendo le prime puntate del programma di Canale 5 abbiamo compreso da loro stessi il motivo: una grande attrazione fisica che li ha portati a cercare di costruire qualcosa insieme. Peccato che nel giro di tre mesi abbiano subito bruciato le tappe scegliendo di andare a convivere ma alla fine era più il tempo che Cristina scappava che quello in cui stava realmente con David. In ogni caso, la sera stessa del falò di confronto, per dimostrare la loro coerenza, dopo essersi baciati di fronte a Filippo Bisciglia, i due hanno litigato e si sono lasciati per sempre.

Anche in questo caso, versioni molto contrastanti spiegano quello che sarebbe successo nella notte dell’addio…Ma la domanda che in questo caso ci facciamo è anche un’altra: i due torneranno alla corte di Maria come protagonisti del trono over di Uomini e Donne? Saranno i nuovi Riccardo e Ida della situazione?

TEMPTATION ISLAND E POI…UN MESE DOPO CRISTINA E DAVID NON SONO UNA COPPIA

Cristina ha raccontato la sua versione della vicenda dicendo che David, una volta arrivati in hotel, le ha rinfacciato quello che era successo senza mettere da parte i fatti e concentrarsi su quello che sarebbe stato, provando a essere più dolce e meno oppressivo come aveva promesso. Inoltre secondo Cristina, David che sarebbe solo un narcisista incapace di amare, continuerebbe a essere legato a lei tanto da non permetterle di andare a casa sua a prendere le ultime cose che sono rimaste…

Versione diversa per certi aspetti quella di David. Secondo Scarantino infatti la sera in questione Cristina, invece che preoccuparsi della loro storia d’amore parlava di quello che succedeva nel villaggio, del fatto che lui avrebbe potuto aspettare senza anticipare la loro uscita e allora il litigio sarebbe stato una conseguenza dovuta…

Entrambi si augurano di poter formare una famiglia, qualcosa ci dice che però non lo faranno insieme.