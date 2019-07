Sarah Ferguson e Andrea d’Inghilterra sono tornati insieme, la gioia di Eugenie e Beatrice (Foto)

E’ quasi ufficiale, Sarah Ferguson e il principe Andrea d’Inghilterra sono tornati insieme, dopo tanti anni, gli scandali e il divorzio, oggi sembra che siano di nuovo una coppia (foto). A confermare tutto è stata proprio la Ferguson, anche se tutto era un po’ nell’aria già da tempo vista la sua presenza continua nei vari eventi destinati alla famiglia reale. Sono i tabloid britannici a rivelare che la duchessa di York si sarebbe fatta sfuggire delle indiscrezioni durante una cena nel Massachusetts. “Lui è il più bello di tutti, viviamo insieme nella Royal Lodge” avrebbe detto Sarah confermando che sono divorziati ma felici perché di nuovo insieme. Sembra il titolo di un film ma in realtà è una favola che torna reale anche se in passato ci sono stati tanti gossip e altri dubbi e anche tanto dolore. Già da anni la Ferguson e il fratello di Carlo d’Inghilterra hanno ricominciato a frequentarsi e forse non solo come mamma e papà di Eugenie e Beatrice, adesso si attende solo l’annuncio ufficiale, che potrebbe anche non arrivare mai.

SARAH FERGUSON E IL PRINCIPE ANDREA SONO TORNATI DAVVERO INSIEME?

Secondo alcuni tra l’ex coppia non ci sarebbe altro che il rapporto di sempre perché di un riavvicinamento si parla da tantissimo tempo. Ci sono stati però degli eventi di famiglia che hanno visto la partecipazione di Sarah come ad esempio il royal wedding di Harry e Meghan Markle.





Inoltre lei pubblica spesso foto della sua famiglia includendo anche il suo ex marito. Che i due dormano nella stessa casa non è una novità perché quando nel 2008 un incendio distrusse la residenza della “furia rossa” lei andò a vivere proprio nella Royal Lodge dove viveva Andrea. Anche per il matrimonio di Eugenie erano uno accanto all’altro con la primogenita Beatrice. Ed è stata proprio Eugenie a pubblicare una foto dei genitori per celebrare il 33esimo anniversario di matrimonio, come se il divorzio del 1996 non esistesse.





Sarah Ferguson e Andrea d’Inghilterra sono tornati insieme, la gioia di Eugenie e Beatrice (Foto) ultima modifica: da