Valerio Staffelli festeggia i 25 anni di matrimonio, voti rinnovati e una meravigliosa dichiarazione d’amore (Foto)

Valerio Staffelli ha sposato di nuovo sua moglie Matilde Zarcone, ha festeggiato i 25 anni di matrimonio, insieme hanno rinnovato i voti in chiesa e poi l’inviato di Striscia la notizia ha dichiarato ancora una volta tutto il suo amore (foto). Di certo molti ricorderanno la bellissima Matilde Zarcone, è stata la valletta di Buona Domenica ai tempi della conduzione di Marco Columbro, edizioni straordinarie, indimenticabili, e la signora Sataffelli era parte di quel gruppo. Se Valerio abbiamo continuato a vederlo sempre in tv con le sue consegne tra un tapiro e un vip e la sua ironia sempre pungente, la Zarcone si è invece allontanata del tutto dal mondo dello spettacolo per occuparsi della famiglia. 25 anni di nozze più tre anni da fidanzati, ben 28 anni insieme e un amore che è eterno perché sono entrambi ancora più innamorati del primo giorno.

BELLISSIMA LA DICHIARAZIONE D’AMORE DI VALERIO STAFFELLI A SUA MOGLIE

“Ma che auguri e congratulazioni! Se trovi la persona giusta alla fine non ti rendi nemmeno conto del tempo che passa: a me non sembra proprio di frequentare sentimentalmente mia moglie da 25 anni come marito più tre anni precedenti di convivenza: 28 anni in totale. A me sembrano passati solo due o tre anni” ha commentato alla rivista Chi aggiungendo che Matilde su di lui esercita un fascino che non gli ha fatto vedere tutti gli anni passati insieme ma solo passione e complicità.





“Non la amo come il primo giorno ma molto di più” ha sottolineato iniziando poi a raccontare che si sono conosciuti grazie a Nicola Berti. L’ex calciatore era un suo amico e lui per primo si era invaghito di Matilde ma chiedeva a Staffelli se poteva passarla a prendere perché abitava sul suo percorso per arrivare in centro a Milano. “Perché devo andare a prenderla? Non ride mai”. Invece, piano piano lei si è aperta con me e ci siamo innamorati. Così il mio amico è rimasto a bocca asciutta e io ho trovato la donna della mia vita. Abbiamo fatto due figli straordinari: Riccardo e Rebecca. Il calciatore? Si è sposato e siamo rimasti amici, l’ho visto pochi giorni fa sul campo da golf. Quando ci raccontiamo questi aneddoti ridiamo ancora”