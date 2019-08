Eleonora Pedron e Fabio Troiano stanno insieme? Lui avrebbe lasciato la storica fidanzata per lei (Foto)

Amori che vanno e vengono e forse in questa estate 2019 è sbocciato l’amore tra Eleonora Pedron e Fabio Troiano (foto). Si diche che l’attore dopo sette anni d’amore abbia lasciato la sua fidanzata storica perché folgorato dall’ex Miss Italia. E’ la rivista Chi a riportare il pettegolezzo sulla probabile coppia e l’addio di Troiano a Anny dopo il colpo di fulmine per Eleonora. Tutto vero? Si parlava anche di un presunto ritorno di fiamma tra la Pedron e Max Biaggi ma sembra che questa sia l’ipotesi da scartare subito. Non trova di certo l’uomo della sua vita la splendida reginetta di bellezza che sembrava fosse sicura del suo amore per la iena Nicolò De Divitiis, che intanto sembra potrebbe essersi innamorato di una collega e anche corrisposto. L’estate non si smentisce mai, ancora una volta è la stagione capace di far scappare e scoppiare gli amori.

ELEONORA PEDRON E FABIO TROIANO SONO UNA COPPIA?

L’ex Miss Italia sembra che stia davvero frequentando l’attore ma ad oggi non si sono fatti ancora pizzicare insieme ma allo stesso tempo se non sono arrivate le conferme non c’è stata sui social nemmeno la smentita di questa nuova storia d’amore. Tutto fa supporre che la Pedron e Troiano li vedremo presto insieme su uno splendido red carpet mano nella mano.





Lei prima di tutto è mamma dei piccoli Leon Alexander nato il 16 dicembre del 2010 e Ines Angelica nata il 22 settembre del 2009, entrambi nati dall’amore che per lungo tempo ha legato Eleonora a Max Biaggi con tanto di addio e ritorno. E’ sempre per loro che i fan fanno il tifo, vorrebbero rivedere la famiglia unita ma questo sembra un songo ormai lontano. Eleonora e Max hanno un ottimo rapporto ma non c’è più l’amore né la passione di un tempo. Chissà che questa non sia la storia d’amore giusta.