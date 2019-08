Paola Caruso e Moreno: ecco le foto del bacio dalla rivista Spy

Fino a qualche giorno fa quelle che volevano Paola Caruso e Moreno Merlo molti vicini erano solo voci. Oggi invece tutto è stato confermato anche dal servizio sulla rivista Spy in edicola questa settimana. Per Paola, dopo la delusione d’amore arrivata con la fine della sua relazione con Francesco Caserta, padre di suo figlio, potrebbe esser tornato il sereno. A conquistare il cuore di Paola sarebbe stato proprio Moreno Merlo, uno dei single che abbiamo visto nell’ultima edizione di Temptation Island. Moreno non si è messo molto in luce, non essendo stato tra le scelte delle ragazze fidanzate ma a quanto pare, ha saputo far battere il cuore ferito di Paola. Per la Caruso, che si gode le sue prime vacanze estive da mamma insieme al piccolo Michelino, è arrivato finalmente il momento di tornare a sorridere!

PAOLA CARUSO E MORENO MERLO: SU SPYE LE PRIME FOTO DELLA COPPIA

Era stata la stessa Paola a ufficializzare in qualche modo la relazione con Moreno. Non lo aveva detto in modo esplicito ma la foto pubblicata sul suo profilo Instagram insieme al ragazzo e al piccolo Michelino, lasciava capire che Moreno era qualcosa in più di un amico. E questa settimana arrivano in edicola le foto che testimoniano questa nuova storia d’amore.

( nella gallery le foto pubblicate dalla rivista Spy)

Come di vede dalle foto pubblicate questa settimana dalla rivista Spy, Moreno non è solo affettuoso con Paola ma si mostra anche tenero con il piccolo Michelino. E’ lui a spingere il passeggino mentre Paola, super sexy è al suo fianco a controllare che vada tutto nel verso giusto.

Insomma come si sul dire in questi casi: se son rose fioriranno e noi auguriamo davvero a Paola di trovare una persona che ami lei e il suo bambino.