Uomini e Donne news trono over: esplode l’amore tra due ex protagonisti del programma

Hanno entrambi lasciato il programma pensando di aver trovato l’amore ma, alla fine di Uomini e Donne, erano rimasti single e senza una persona al loro fianco. Oggi due protagonisti del trono over di Uomini e Donne provano a vivere la loro conoscenza in modo diverso, pensando a una bella storia d’amore. Di chi parliamo? Di Noel e Stefano. I due , come ricorderete, avevano lasciato il programma ma con altri compagni. Stefano aveva scelto di lasciare Uomini e Donne al fianco di Pamela ma poi, quando era tornato insieme a lei in studio a chiederle di fidanzarsi , con tanto di anello al seguito, a causa di alcune rivelazioni di Roberta, si era ritrovato single. Noel invece, dopo la tormentata storia con Armando aveva lasciato il programma al fianco di un ragazzo arrivato che dopo poche settimane aveva conquistato il suo cuore. Sembrava essere la persona giusta ma a quanto pare, anche per la Formica, le cose non sono andate bene. Ed è così che oggi, dalla rivista Uomini e Donne Magazine, arrivano le ultime news che ci rivelano proprio che Noel e Stefano sono una coppia.

UOMINI E DONNE NEWS: STEFANO E NOEL DEL TRONO OVER SONO UNA COPPIA

Stefano, parlando del suo rapporto con Noel , ha rivelato che l’aveva sicuramente notata mentre lei frequentava Armando ma non c’era stato modo di fare la sua conoscenza.

Alla rivista Uomini e Donne Magazine racconta:

“Sì, è vero. Spesso quello che si dice sul web bisogna prenderlo con Ie pinze, ma in questo caso è la verita. Credo che si possa parlare di un flirt, non di un’amicizia, ma neanche di una storia d’amore ovviamente. Siamo andati a cena e qualcuno ci ha fotografati. Non avevo mai condiviso questo flirt pubblicamente prima d’ora, perché penso che non sia utile a nessuno diffondere notizie prematuramente. Con Noel é nato tutto da una confidenza, uno scambio di opinioni in merito alle nostre reciproche situazioni sentimentali. In realtà mi ha contattato il giorno di Pasqua, dai miei profili social ha visto una delle prime cose che avevamo in comune: abbiamo trascorso entrambi il giorno di Pasqua, in due diverse località, allenandocì in bicicletta. Ricordo il suo messaggio, che non è stato per niente indiscreto, seguito da un augurio sincere a me e alla mia ex che ho ricambiato a lei e Alessandro. Un augurio, niente di più. È In quel momento che mì ha confermato di non essere più accompagnata e da lì é nato un dialogo. Poi. dopo una risposta a Una mia foto su Instagram, mi ha contattato privatamente. Credo che sia una cosa del tutto naturale, siamo entrambi single, adulti e maturi.”

Noel invece rivela che lei e Stefano si frequentano da un mesetto circa ma hanno passato molto tempo insieme:

“Stefano e io ci siamo sentiti su Instagram per scambiarci gli auguri a Pasqua, e ciò era noto a entrambi i nostri compagni di allora. Successivamente ci siamo risentiti su lnstagram per un commento su un post, stavamo ambedue soffrendo per una grande delusione d’amore e io anche per altre a livello personale: ho perso la mia seconda nipotina e sono caduta in stato catatonico. Dai messaggi scambiati, dall’empatia che trasmettevano, è nata spontanea l’idea di incontrarci per parlare e raccontarci. Come si dice, “mal comune mezzo gaudio…”; poi abbiamo deciso di incontrarci di nuovo, è stato Stefano a proporlo e io avevo bisogno di aria buona, di compagnia e di sane risate.”

Li rivedremo in studio a settembre a raccontare della loro relazione o magari Stefano, visti i precedenti, deciderà di vivere questa storia lontano dalle telecamere?