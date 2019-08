Cristel Carrisi mamma? L’annuncio non ufficiale e il nome della piccola sui social

Cristel Carrisi è diventata mamma? Sembrerebbe proprio di si anche se, l’annuncio, che arriva da una pagina fans social di Al Bano e Romina non è ufficiale. La figlia del cantante di Cellino San Marco aveva annunciato che la sua seconda figlia sarebbe nata a metà agosto. Scherzando con Mara Venier, in una bella chiacchierata a Domenica In aveva parlato di Ferragosto dicendo che probabilmente la piccola avrebbe proprio deciso di nascere in questo giorno. Ma a quanto pare la bambina ha anticipato tutti. Un arrivo probabilmente a sorpresa: Romina ad esempio, come dimostrano anche i suoi movimenti sui social, non si trova in Croazia dove Cristel dovrebbe essere, ma a Fregene per una settimana da passare al mare. Forse nessuno si aspettava di vedere la piccola così presto?

Ricordiamo in ogni caso che l’annuncio della nascita della bambina, il secondo figlio per Cristel già mamma del piccolo Kay, arriva da una pagina Instagram non ufficiale per cui non sappiamo se davvero la bambina sia nata.

CRISTEL CARRISI MAMMA BIS: E’ NATA LA NIPOTINA DI AL BANO E ROMINA?

Al Bano e Romina hanno accolto con grande gioia la notizia di questa seconda gravidanza di Cristel che, a meno di un anno dalla nascita del suo primo figlio ha già allargato la famiglia. Secondo quanto viene riportato sulla pagina social che annuncia la nascita della figlia di Cristel e Davor, la coppia avrebbe scelto anche il nome.

La bambina nata il 4 agosto 2019, si chiamerebbe Cassia. Un nome importante, un nome storico per la bambina.

Ed ecco l’annuncio dato sui social

Cristel ha vissuto questa sua seconda gravidanza in modo molto riservato. Pochissime le foto che abbiamo visto di lei con il pancione. Ma adesso ci aspettiamo una conferma da parte di un membro della famiglia per festeggiare insieme a loro questa bellissima notizia.

