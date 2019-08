Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli sorridono di nuovo insieme per amore dei figli (FOTO)

Dalla rivista Chi in questa calda settimana di inizio agosto arrivano le nuove foto che mostrano Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli di nuovo insieme. A poco meno di un mese dall’annuncio dell’addio, Marica ed Eros sono stati avvistati insieme in questi giorni in Sicilia. La bella modella ha anche preso parte a uno dei concerti di Ramazzotti. E sulla rivista Chi, nel numero in edicola da domani, arrivano proprio le foto che ci mostrano le giornate trascorse insieme. Marica ed Eros sorridono di nuovo insieme per amore dei loro figli. Proprio per il compleanno della piccola Raffaella Maria i due si sono ritrovati in Sicilia dove hanno festeggiato insieme il giorno speciale della bambina. E poi tutti al mare, con sorrisi e sguardi distesi per amore dei bambini. Del resto Eros Ramazzotti ci ha messo anche la faccia sui social dicendo che nessuno può permettersi di parlare male della sua ex che è una grande donna ma soprattutto una madre straordinaria.

MARICA PELLEGRINELLI ED EROS RAMAZZOTTI DI NUOVO INSIEME: RITORNA L’AMORE?

Non solo, c’è un dettaglio che ai più attenti non sfuggirà guardando le foto di Marica ed Eros di nuovo insieme. Ma vediamo come viene annunciato questo servizio dalla rivista Chi:

A poco più di un mese dal comunicato ufficiale in cui hanno annunciato la separazione ufficiale, il cantante e la modella sono insieme in Sicilia con i loro due bambini. Marica ha raggiunto Eros a Taormina nei giorni del compleanno della loro figlia Raffaela Maria, e hanno trascorso qualche giorno insieme tra ritrovati sorrisi, come testimoniano le foto esclusive pubblicate dal settimanale “Chi” nel numero in edicola da mercoledì 7 agosto. Un dettaglio soprattutto ha colpito chi ha visto Eros e Marica : la coppia ha rimesso le fedi al dito.

La fede al dito avrà un significato particolare, i due hanno deciso di darsi una nuova possibilità e di tornare di nuovo insieme? Se fosse così sarebbero clamorosamente smentite tutte le voci che vorrebbero la modella innamoratissima di un giovane imprenditore…Non ci resta che attendere e vedere che cosa succederà.