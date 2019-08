Giulia Salemi e Marco Cartasegna sono la nuova coppia dell’estate?

Estate bollente per la cronaca rosa e questa volta sembra essere il turno di Giulia Salemi e di un ex protagonista di Uomini e Donne. Tornata single dopo la storia d’amore con Francesco Monte, conosciuto nella casa del Grande Fratello, il cuore della bella Giulia sarebbe tornato a battere per un nuovo uomo. Di chi si tratta? Anche lui è un ex tronista di Uomini e Donne: il suo nome è Marco Cartasegna. L’indiscrezione è stata data da Il Vicolo delle News che già da qualche tempo aveva notato una possibile vicinanza tra Giulia Salemi e Marco Cartasegna. Il bel modello avrebbe, infatti, prima iniziato a seguirla su Instagram e poi sarebbe partito con i mi piace agli scatti di Giulia Salemi. Non solo.

Ci sarebbero stati anche dei commenti, anche piuttosto piccanti, sembrerebbe, sotto i post della influencer. Questi commenti però sono stati eliminati, aumentando anche i dubbi del popolo del web in merito al possibile flirt tra i due. Che cosa sappiamo ad oggi? Continuate a leggere.

Giulia Salemi e Marco Cartasegna, possibile nuova coppia? Sono entrambi in Sardegna, gli indizi portano a pensare che stiano insieme

Certo, tutti gli indizi affermati fino ad ora non sarebbero gli unici a far pensare alla nascita di una nuova relazione per Giulia Salemi e Marco Cartasegna. Altro dettaglio a far pensare è il fatto che entrambi sono attualmente in Sardegna, per la precisione a Cala di Volpe, vicino Porto Cervo. Una casualità? I fan non la pensano così. Sembrerebbe, anzi, che la bellissima Giulia e l’ex tronista di Uomini e Donne si trovino nello stesso posto contemporaneamente. A darne conferma sono alcune storie su Instagram. Sia quelle di Cartasegna che quelle di un amico della Salemi sono state girate negli stessi luoghi. “Proviamo a staccare un po’ la spina. Sole, mare, amici e pochi social (forse)” ha scritto Giulia qualche ora fa in un post su Instagram. Tra questi amici è compreso anche Marco Cartasegna?

Giulia Salemi dimentica Francesco Monte e volta finalmente pagina con Marco Cartasegna?

Che Giulia Salemi abbia finalmente dimenticato la love story con Francesco Monte? Lui ha voltato pagina subito con Isabella De Candia, modella pugliese, proprio come Monte. E questo lo sapevamo. Per la Salemi, invece, sembra sia stato più complicato andare avanti dopo la fine della relazione con l’ex tronista tanto che i fan della modella si sono allarmati vedendo Giulia dimagrita. Ora le cose potrebbero essere cambiate. Marco Cartasegna è il nuovo fidanzato di Giulia Salemi? Ancora molto presto per dirlo. Nessuno dei due si è ancora espresso sulla situazione nonostante i diversi rumors che circolano sul web. Forse saranno proprio loro a ufficializzare l’inizio di questa nuova conoscenza? Staremo sicuramente a vedere per cui continuate a seguirci!