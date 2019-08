La fidanzata di Giorgio Panariello è incinta? Il pancino è sospetto (Foto)

Anche questa estate ritroviamo in spiaggia più innamorati che mai Giorgio Panariello e Claudia Capellini ma ci sarebbe una novità, un presunto pancino (foto). La fidanzata di Panariello è incinta? Le probabilità che per la coppia sia in arrivo un bebè sono molto alte, lo sperano i fan del comico toscano che da tempo è felice accanto alla modella 34enne. 58 anni per Giorgio ma i due fanno coppia fissa da quasi 5 anni, niente renderebbe tutto più bello dell’arrivo di un figlio. E’ la rivista Gente a lanciare il dolce pettegolezzo e a immortalare i due fidanzati mentre si scambiano coccole in Sicilia, nella meravigliosa Taormina. Per il conduttore e attore diventare papà sarebbe meraviglioso, come dichiarato nel corso di una intervista a Verissimo. L’idea lo commuoveva molto, che si arrivato il momento di dare un nipotino agli amici di una vita, Leonardo Pieraccioni e Carlo Conti.

GIORGIO PANARIELLO E IL TIMORE DI NON POTER PIU’ DIVENTARE PAPA’

La fidanzata di Giorgio Panariello così simile a Belen Rodriguez

Ha una fidanzata giovanissima ma lui ha quasi 60 anni e ha anche spiegato “Forse è troppo tardi diventare papà per me”. Magari adesso se il pancino della sua Claudia è reale non la pensa più così. Non sappiamo se davvero c’è il ventre arrotondato, se davvero la bella Capellini, cosi simile tra l’altro a Belen Rodriguez, darà presto un figlio a Giorgio, ma la coppia sembra davvero al settimo cielo e questo fa supporre che la notizia sia fondata. Non restiamo in attesa della conferma, sperando che non resti solo una dolce speranza.





“Sto molto bene con lei. Mi dà serenità e grande equilibrio e questo è importantissimo. La serenità è una cosa che ho inseguito a lungo e finalmente l’ho trovata. Claudia è una persona che mi lascia fare il mio lavoro serenamente, senza pressioni. Questo è importantissimo per persone che fanno questo lavoro, che assorbe completamente” ha confidato un po’ di tempo fa Panariello parcando della sua compagna.





