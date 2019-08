Serena Rutelli innamoratissima al mare con il suo futuro marito (FOTO)

Serena Rutelli è stata una delle protagoniste del Grande Fratello 16 di Barbara d’Urso. La figlia di Barbara Palombelli e di Francesco Rutelli, dopo aver partecipato al reality facendo commuove tutta Italia con la sua storia è tornata alla vita di tutti i giorni e si gode le vacanze estive in compagnia del suo fidanzato che abbiamo anche visto, per qualche minuto, nello show di Mediaset. Serena nella vita fa l’estetista e il suo sogno è quello di aprire un salone di estetica. Non a caso, dopo l’avventura nella casa del Grande Fratello non ha voluto partecipare ad altri programmi, come succede spesso a ex protagonisti del reality e ha scelto di tornare a vivere la sua quotidianità al fianco delle persone a lei care. In una recente intervista però ha dichiarato che non le dispiacerebbe partecipare, qualora glielo chiedessero all’Isola dei famosi. Sarebbe per lei questa un’altra prova per dimostrare la sua forza. Ma nel frattempo si gode la sua estate al fianco di Alessandro, il suo fidanzato.

SERENA RUTELLI AL MARE CON ALESSANDRO: LE FOTO SU GENTE

Serena nella casa del Grande Fratello aveva confidato alle sue coinquiline di aver trovato in Alessandro l’uomo della sua vita. Non solo, il ragazzo prima che lei entrasse nella casa del Grande Fratello le aveva chiesto di sposarlo. E a quanto pare Serena è prontissima per il grande passo e magari anche per allargare la famiglia e dare a un figlio tutto l’amore che lei ha ricevuto solo dopo esser stata adottata da Barbara Palombelli e Francesco Rutelli.

SERENA RUTELLI FOTO AL MARE CON IL SUO FIDANZATO ALESSANDRO

Insomma la coppia sembra essere davvero affiatatissima per cui non ci resta che aspettare l’annuncio delle nozze!

Sulla rivista Gente in edicola questa settimana, se siete curiosi di sapere come va l’estate di Alessandro e Serena, troverete un articolo dedicato proprio alla loro storia d’amore.

Serena Rutelli innamoratissima al mare con il suo futuro marito (FOTO) ultima modifica: da