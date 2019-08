Giovanna e Amadeus festeggiano il loro mesiversario dopo il matrimonio in chiesa: l’amore vince sempre

E’ già passato un mese da quando Giovanna Civitillo e Amadeus si sono detti si in modo speciale, questa volta lo hanno fatto davanti a Dio dopo il matrimonio civile e dopo tanti anni di amore e di vita insieme. E’ un periodo davvero d’oro quello che Amadeus sta vivendo ricco di soddisfazioni dal punto di vista personale ma soprattutto pieno d’amore. Lui e Giovanna sono più forti che mai, più innamorati che mai e si godono il frutto del loro amore. Una bellissima famiglia che hanno costruito pian piano lungo il loro percorso di vita.

Oggi a un mese dal si, il messaggio sui social per festeggiare, con altre tre bellissime foto del matrimonio, questa data speciale.

MESIVERSARIO DI MATRIMONIO PER AMADEUS E GIOVANNA CIVITILLO: LE DOLCI PAROLE SUI SOCIAL

Ed ecco il messaggio pubblicato poche ore fa

È già passato un mese 😍

#11luglio2019 #amaegio #sposi

Abbiamo festeggiato i nostri dieci anni di matrimonio civile nel migliore dei modi ❤

L’ amore, quello vero, quello che, solo se si è fortunati si riesce ad incontrare, quello che si prova una sola volta nella vita, doveva essere celebrato e benedetto!

Per la seconda volta ci siamo detti “SI”, ma questa volta davanti a Dio, un emozione unica, forte, travolgente💞 #lamorevincesempre #gioiaimmensa

…🎤…respiro nel tuo respiro e ti tengo le mani…siam troppo vicini e troppo veri…🎵🎶… Continuiamo a sorprenderci !!! #noncènientedipiùgrande #noi #love

I due sposi ci mostrano anche altre tre bellissime foto del giorno del si, eccole nella nostra gallery:

Per Giovanna e Amadeus il matrimonio in chiesa davanti a Dio ha avuto un valore speciale e lo ricordano anche a un mese di distanza per celebrare questo importantissimo mesiversario!

Non possiamo che rinnovare gli auguri fatti in passato alla coppia per questo mese d’amore ma soprattutto per questi 11 anni di vita insieme!