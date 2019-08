Francesca de Andrè spiega perchè è finita con Gennaro Lillio e parla del suo ex

Francesca de Andrè ha deciso di commentare pubblicamente la fine della sua storia con Gennaro Lillio e lo ha fatto pochissimi minuti fa su Instagram. Ha scelto di spiegare le motivazioni della fine di questa relazione premettendo che non è nel suo stile disquisire della vita privata ma che, visto che il modello napoletano ha deciso di annunciare via social la fine della loro storia, adesso tocca a lei dare delle spiegazioni. La storia è nata in un reality e quindi sono molte le persone a chiedersi che cosa sia successo ed è per questo che Francesca ha deciso di raccontare la sua versione dei fatti sulla fine della relazione con Gennaro.

La de Andrè spiega che si era presa del tempo per riflettere su questa storia, per via delle troppe incompatibilità caratteriali che c’erano tra lei e Gennaro. E probabilmente alla fine di questa riflessione ha capito che le cose tra lei e Lillio non potevano funzionare.

FRANCESCA DE ANDRE’ E GENNARO LILLIO SI SONO LASCIATI: PARLA LEI

Francesca dice di essere dispiaciuta per il fatto che probabilmente Gennaro, lasciandosi prendere dalla rabbia abbia scritto o detto delle cose che non pensa. E le dispiace anche il fatto che Gennaro abbia detto di esser stato lui a decidere di mettere fine a questa storia ( a quanto pare invece è stata lei a farlo). “Potrei anche dimostrare che le cose non stanno così ma lo lascio fare perchè non sono queste le cose importanti” ha detto Francesca nel suo post su Instagram.

Lei dice di non voler parlare con rabbia o rancore ma solo con presa di consapevolezza di quello che è accaduto. “E’ un ragazzo d’oro che merita il meglio e il suo meglio, mi sono resa conto, non potevo essere io ” ha scritto Francesca nel post che trovate qui a sinistra.

Inoltre Francesca vuole spiegare anche il “segui” a Giorgio. Rivela che Gennaro le aveva chiesto di non non sentirsi con il suo ex e che lei nel rispetto della nuova relazione non lo aveva fatto. Ma adesso che la storia è finita lei è pronta a un confronto con il suo ex. Francesca aggiunge che da tempo sentiva la necessità di un chiarimento con Giorgio e che aveva bisogno di farlo.

“Se questo vuole dire nascere e morire tondo si, sono tonda e morirò tonda” ha aggiunto la de Andrè riferendosi alle parole di Gennaro. La de Andrè chiude dicendo che non le interessa dei giudizi che gli altri daranno perchè lei deve stare bene con se stessa e per farlo ha bisogno di capire.