Gennaro Lillio e Francesca de Andrè si sono lasciati: lei è tornata con il suo ex Giorgio?

Ultime news dal mondo del gossip fresche fresche di giornata. Da qualche tempo si parlava di un possibile periodo di crisi tra Gennaro Lillio e Francesca de Andrè. I due ragazzi, che si sono conosciuti nella casa del Grande Fratello 16, stavano insieme ormai da qualche mese e sembrava che tra di loro le cose andassero a gonfie vele. Archiviata la relazione con il suo ex Giorgio, Francesca si era dedicata alla storia d’amore con Gennaro. Insieme avevano viaggiato in giro per l’Italia e condiviso ogni attimo della loro storia d’amore con i tanti followers che si sono appassionati a questa storia. Ma questa mattina, dopo diverse frecciate sui social, è arrivata la conferma da parte di Gennaro che ha annunciato la fine della sua storia con Francesca de Andrè. Poche ore fa l’ex gieffina aveva usato una citazione dal mondo di Pinocchio per dire che non bisogna fidarsi di chi sembra essere sempre il più buono. Voleva dire a Gennaro? E’ successo qualcosa di particolare tra i due? A giudicare dalle parole di Gennaro, che ha deciso di parlare della fine della sua storia con Francesca, pare che il motivo sia legato proprio alla ragazza. Gennaro infatti ha subito pubblicato uno screen mostrando il fatto che Francesca, abbia iniziato a seguire di nuovo Giorgio Tambellini, il suo ex, sui social.

“Chi nasce tondo non può morire quadrato” ha scritto Gennaro sui social lasciando capire che si era fatto travolgere dall’amore pensando che anche la ragazza provasse le stesse cose per lui. Ma a quanto pare le cose sono andate in modo diverso e non come il modello napoletano si aspettava. Per fortuna tra soli quindici giorni inizieranno i nuovi programmi della nostra cara Barbara d’Urso e la sete di gossip trash sarà saziata!

Nell’attesa, non ci resta che aspettare una eventuale risposta da parte di Francesca de Andrè con un suo commento su quanto accaduto tra lei e Gennaro.