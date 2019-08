Il matrimonio di Flora Canto e Brignano in spiaggia diventa perfetto anche sul marciapiede (Foto)

Non è la prima volta che Flora Canto confida che vorrebbe diventare la signora Brignano, soprattutto perché adesso c’è la piccola Martina, e chissà se questa volta l’attore romano deciderà di fare il grande passo (foto). La bellissima Flora non attende altro che il papà di sua figlia le chieda la mano e con semplicità e ironia alla rivista Oggi confessa anche di avere ridimensionato i suoi sogni. Se prima il suo progetto, il suo desiderio, era quello del sì in spiaggia come per il più romantico dei matrimoni, adesso sposerebbe Enrico Brignano anche sul marciapiede o sul raccordo anulare, questo per far capire quanto sia forte la sua voglia di sentirsi la signora Brignano, la moglie dell’uomo che ama e che l’ha resa mamma. Ovvio che il sogno da soap opera resta sempre intatto e mentre attende l’inizio della sua nuova avventura in tv attende anche la famosa proposta. La vedremo infatti tra i concorrenti della prossima edizione di Tale e Quale Show, ma anche qui non mancano le sue preoccupazioni.

FLORA CANTO DESIDERA LE NOZZE CON ENRICO BRIGNANO, MAGARI IN RIVA AL MARE

“Ci tengo, al matrimonio, soprattutto per nostra figlia Martina. Certo, ho ridimensionato i miei sogni: prima desideravo una cerimonia sulla spiaggia, ma se Brignano si decide a chieder la mia mano, mi sposo anche su un marciapiede o sul raccordo anulare” e di certo le nozze non potranno arrivare prima della sua partecipazione al programma di Carlo Conti su Rai 1. Tale e Quale Show è pronto a tornare il 13 settembre.





Se lei desidera la fede al dito, Brignano vuole un altro figlio: “Enrico lo vuole da morire, ma so’ tutti bravi coi pancioni delle altre. Però l’anno prossimo ci lavoreremo, già adesso è un papà stagionato. Se aspetto ancora un po’, dovrò cambiare i pannolini pure a lui…”. Evidente che a legarli non solo l’amore ma anche la simpatia.