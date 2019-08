Matrimonio da sogno per Dwayne Johnson e Lauren Hashian, è l’attore a mostrare le bellissime foto

Hanno detto finalmente sì Dwayne Johnson e Lauren Hashian dopo 12 anni d’amore, un matrimonio arrivato con un po’ di ritardato ma anche a sorpresa (foto). E’ l’attore a mostrare sul suo profilo Instagram le uniche due foto delle loro nozze meravigliose con cerimonia alle Hawaii. La coppia avrebbe dovuto sposarsi già lo scorso ma Lauren scoprì di essere incinta e oggi sorridendo confessa che non voleva il pancione nelle foto del suo album di nozze. Dopo avere atteso 12 anni in effetti era il caso di attendere anche oltre, fare tutto con clama e godersi separatamente i due dolcissimi momenti. The Rock ha condiviso con i suoi follower due scatti del giorno più bello, su Instagram sono poi arrivati tantissimi auguri e le congratulazioni di artisti e colleghi oltre che dei fan. Immagini da mozzare il fiato e scatti da fare invidia a qualunque coppia di futuri sposini, le Hawaii restano per molti un vero sogno.

LE NOZZE DI JOHNSON E LA SUA LAUREN ALLE HAWAII

Tutto perfetto, loro due bellissimi in bianco circondati dalla natura e dai colori più belli che essa offre. Un bouquet meraviglioso per la bella Lauren che ha detto sì a Dwayne dopo averlo reso papà delle due piccole Jasmine, di tre anni, e Tiana, di 15 mesi. Il loro amore è nato bel 2007, la star di Jumanji era già stato sposato con la produttrice cinematografica Dany Garcia che è poi diventata la sua manager quando si sono separati. L’ex coppia ha un figlio, Simone di 18 anni.





Le due foto pubblicate dall’attore, le immagini di rito, la gioia di entrambi, l passione e l’amore che durano già da 12 anni e la scelta dei loro abiti. Lei di certo è la più schiva tra i due e cn questo lieto fine si confermano una delle coppie più belle e solide sello star system.





