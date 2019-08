Taylor Mega ed Erica Piamonte sono una coppia? Le ultime news

Si fanno sempre più grandi i dubbi dei fan di Erica Piamonte e Taylor Mega. La prima ha partecipato all’ultima edizione del Grande Fratello, la seconda è stata ospite proprio nella casa più spiata d’Italia. Proprio così l’influencer ed Erica si sono conosciute e da lì non si sono più separate. La loro amicizia nata grazie ad un reality show ha appassionato i tanti telespettatori di Canale 5 che hanno notato un feeling sempre più speciale tra la Piamonte e Taylor Mega. Così speciale che adesso fa pensare: l’influencer e la ex gieffina stanno insieme o si tratta di un bellissimo rapporto di amicizia? Andiamo a vedere alcuni dettagli che farebbero pensare al fatto che le due siano davvero una coppia.

Erica Piamonte e Taylor Mega: ecco perché il web crede che le due siano una coppia

Come mai il popolo del web e i fan del GF credono che tra Erica Piamonte e Taylor Mega ci sia qualcosa di più di una semplice amicizia? Già il loro rapporto all’interno della casa aveva fatto discutere. Le due erano molto unite e complici. Tra l’altro, la stessa Erica ha confessato ai microfoni del Grande Fratello di essere bisessuale. Non sarebbe una vera sorpresa quindi. Ma i fan non hanno potuto non notare alcuni scatti delle due ragazze. L’ultimo pubblicato dalla ex gieffina, in particolare, ritrae Erica e Taylor che si guardano negli occhi mentre sullo sfondo c’è il magnifico tramonto di Cefalù. “Questione di feeling” ha scritto la Piamonte per descrivere lo scatto social con la Mega. Ed effettivamente non si può non notare quanto feeling ci sia fra queste due ragazze. Ecco la foto di cui stiamo parlando:

Sguardi intensi tra Erica Piamonte e Taylor Mega: stanno insieme o si tratta di una bellissima amicizia?

Gli occhi di Erica Piamonte e Taylor Mega sembrano parlare di un bene profondo e di tanta complicità ma quello che tutti si chiedono è se le due sono talmente unite da sembrare sorelle oppure se sono una coppia a tutti gli effetti. I fan, infatti, hanno subito invaso di commenti il post su Instagram della ex gieffina. “Queste due non me la contano giusta” si legge sotto la foto. E ancora: “Siamo tutti invitati al matrimonio, vero?”. Il popolo del web cerca di indagare mentre i fan riempiono di complimenti il bellissimo rapporto che c’è tra Erica Piamonte e Taylor Mega dopo il Grande Fratello. Certo è che la ex gieffina ha detto una frase tra le sue ig stories che aprirebbe, ancora una volta, i dubbi dei sostenitori. “A certi messaggi non rispondo perché non ho competenze psichiatriche” sono state le parole di Erica sul social network.

E allora saranno le due dirette interessate a far capire meglio ai fan la verità sul loro bellissimo rapporto? Nel frattempo lo chiediamo a voi: che cosa ne pensate della complicità e del feeling che c’è tra Erica Piamonte e Taylor Mega?