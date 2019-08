Briatore canta per Elisabetta Gregoraci, a Capri continua a corteggiare l’ex moglie (Foto)

Sono tornati uno accanto all’altra Elisabetta Gregoraci e Flavio Briaotre, non stanno più insieme o forse non ancora, perché lui tenta di tutto per riconquistarla (foto). Questa volta sono a Capri e il locale scelto è il più noto tra i ristoranti dell’isola dove cantare è d’obbligo per divertirsi tutti insieme. Briatore però sembra cantare solo per lei, anche se la canzone non è adatta ma i soliti bene informati dicono che stia facendo di tutto per tornare con l’ex moglie. Bellissima come sempre la Gregoraci lo guarda sorridendo, ammirata ma al momento è restia, dopo l’addio a Bettuzzi non ha intenzione di tornare con Flavio ma intanto sono sempre più vicini. Entrambi sono single e la delusione della showgirl sembra essere stata forte ma Briatore non ha dubbi, vuole di nuovo la sua famiglia. Non hanno mai parlato del perché si sono separati, mai un commento sull’altro ma la protezione massima per il loro unico figlio.

ELISABETTA GREGORACI E FLAVIO BRIATORE A CAPI PRONTI A TORNARE INSIEME DOPO LE VACANZE?

Le feste trascorse insieme, le vacanze separati ma questa estate è diversa, la famiglia si sposta senza dividersi, anche se Elisabetta e Flavio non sono più marito e moglie. Microfono in mano e lui intona l’inno di Mameli, gioca le sue carte, si diverte con gli amici, siede sempre accanto a lei.

Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatroe a Capri insieme





La Gregoraci è molto legata al suo ex ma non è pazza d’amore come lui, forse non ancora. Nelle ultime settimane non si staccano uno dall’altra, tranne che per impegni di lavoro, li abbiamo visti a Forte dei Marmi e non solo. C’è ancora tempo per Briatore per riconquistare ciò che ha perso, i fan fanno il tifo per lui e loro appaiono sempre più complici.