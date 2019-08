Ilary Blasi e Totti beccati avvinghiati in barca al largo di Ponza (Foto)

Un’altra estate piena di passione per Ilary Blasi e Francesco Totti che dopo 17 anni d’amore e tre figli non accennano a sorridere e amarsi di meno, resistono mentre altre coppie vip perdono la promessa del sempre (foto). E’ la rivista Diva e Donna questa volta a mostrare le foto di Ilary Blasi e l’ex capitano Totti, sono a Ponza, in barca, soli, pieni di passione. Ilary è bellissima con il suo bikini blu che copre di più le sue forme ma in realtà le enfatizza mostrando il suo lato b perfetto. Totti non ha occhi che per lei ma la showgirl e conduttrice è bravissima ad attirare sempre la sua attenzione. Mamma, moglie, personaggio televisivo, sorella e amica deliziosa, il pubblico la adora e anche la sua famiglia. In barca I Totti si lasciano andare a dolce e passionali effusioni, forse lei si accorge dei paparazzi e ride cercando la posizione che i fotografi saranno pronti a immortalare. Non le interessa la foto perfetta perché è sicura di se stessa, non è solo la bellezza che conta, c’è molto di più.

ILARY BLASI E FRANCESCO TOTTI AL LARGO DI PONZA SU DIVA E DONNA

La Blasi si ricarica in vista dei prossimi impegni in tv, sarà già a settembre con Alvin alla guida di Eurogames. Ha detto addio al Grande Fratello ed è pronta a riunire le famiglie italiane sul divano di casa con giochi e risate, pronta a mettersi in gioco in prima persona con il suo compagno di viaggio.





Più sensuale che mai intanto si occupa del suo Francesco e lascia tutti a bocca aperta con le sue curve toniche. A Totti non resta che ammirare sua moglie e godersi sotto il sole la sua scelta migliore, quella di avere sposato l’ex letterina che in ogni caso sarà sempre al suo fianco. Dopo le effusioni un bel bagno nel mare freddo e profondo rigenera entrambi, pronti poi per altri scatti a favore di paparazzo.