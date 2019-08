Maurizio Costanzo e Maria de Filippi cartoline dall’estate e dedica d’amore a sua moglie (FOTO)

Anche questa estate la rivista Chi dedica una cover a una delle coppie più amate dagli italiani. Parliamo di Maurizio Costanzo e Maria de Filippi che anche questa estate hanno passato i pochi giorni di riposo che si sono dati, insieme tra gite in barca e relax nella loro casa di Ansedonia. Non manca, sempre dalle colonne della rivista Chi, una dolcissima dedica d’amore di Maurizio per Maria. Chi conosce bene i due sa che il giornalista, prima di incontrare la De Filippi non amava molto le ferie e non amava andare in vacanza ad agosto. Ma da quando sta al fianco della regina di Canale 5 ha capito che godersi dei giorni in famiglia di meritato riposo, è cosa buona e giusta. “Ho sempre lavorato anche in vacanza, ma ora grazie a mia moglie ho capito che ad agosto ci si può anche riposare” ha spiegato Maurizio Costanzo nella sua ultima intervista per la rivista Chi.

MAURIZIO COSTANZO E MARIA DE FILIPPI INSIEME IN VACANZA: ECCO LE CARTOLINE DELLA LORO ESTATE

Un’estate 2019 al fianco di sua moglie e degli amici che spesso raggiungono la coppia in vacanza. E in questa calda estate, arrivano nuovi dolcissime parole di Maurizio per la sua Maria: “La frase ‘non potrei vivere senza di lei’ oggi per me ha un senso…”, dice il conduttore.

Maurizio spiega che cosa succede nelle sue vacanze al fianco di Maria: “È grazie a mia moglie se ho scoperto il concetto di relax. Prima di incontrarla, solo a sentir parlare di vacanze fuggivo via. Oggi, invece, ho iniziato ad apprezzarle. Certo, mi annoio quanto basta, ma alla pausa estiva non rinuncio più“, ha sottolineato Costanzo. Il giornalista ha poi rivelato anche come passa il tempo nel periodo durante il quale si trova ad Ansedonia: “Io a casa, Maria in barca. Dopo pranzo ci separiamo, per poi ritrovarci verso le 19″.