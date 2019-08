Elisabetta Gregoraci ferma tutti e spiega perché non tornerà mai con Flavio Briatore (Foto)

Eravamo tutti pronti a fare davvero il tifo per Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore, dopo le foto dell’ex coppia di nuovo insieme tra Capri e Forte dei marmi tutto sembrava possibile, invece la showgirl e conduttrice gela tutti. Nessun ritorno di fiamma, forse nemmeno nessun corteggiamento reale dell’imprenditore per tentare di riconquistare l’ex moglie ma la consapevolezza che il loro matrimonio e la promessa del per sempre da marzo non esistono più. La Gregoraci ha fermato tutti i dolci pettegolezzi, soprattutto i fan, ha spiegato che dopo due anni di separazione lei e Briatore hanno divorziato prima dell’estate. Elisabetta ha fatto sapere che non ha intenzione di tornare con l0ex marito, la decisione di lasciarsi non l’ha presa certo a cuor leggero ma è stato inevitabile.

ELISABETTA GREGORACI AVEVA GIURATO DAVANTI A DIO CHE CON BRIATORE SAREBBE STATO PER SEMPRE, E’ CIO’ CHE LE FA MALE DI PIU’

“È stato difficile scegliere di separarmi, perché sono una donna profondamente cattolica e ho giurato davanti a Dio che saremmo stati insieme per sempre: non è stato possibile, purtroppo, e a marzo, dopo due anni di separazione, abbiamo divorziato” e a chi le fa notare che Briatore dice che la vorrebbe risposare risponde che lo fa come battuta. Forse anche questa sua risposta è un modo per tutelare la sua famiglia, suo figlio, il padre del suo Nathan.





“Provo molto rispetto per il papà di Nathan, e insieme facciamo di tutto per avere buoni rapporti e l’armonia che ci consenta di crescere il bambino con serenità. Vogliamo entrambi farlo diventare un uomo di buon senso, ma non tornerò col padre di mio figlio”, termina qui il gossip tutto rosa, Ely è stata chiara, adesso prosegue la sua vita da single ma circondata da tanto amore, soprattutto accanto a suo figlio “quello che anima il mio cuore sempre e pre sempre”.