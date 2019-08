Lapo Elkann e la sua nuova fiamma: è il turno di Laila

L’imprenditore Lapo Elkann si trova nuovamente al centro dell’attenzione del gossip e della cronaca rosa. Ancora un flirt, infatti, per Lapo Elkann. Sì perché appena due mesi fa l’imprenditore era stato pizzicato dal settimanale Chi in compagnia di una nuova ragazza. Si trattava, tra l’altro, di una modella nonché finalista di Miss Russia: Tanya Frolova. Ma adesso sembrerebbe proprio che Lapo Elkann abbia già dimenticato la modella russa con una nuova giovanissima e bellissima donna. Il noto imprenditore è stato fotografato da Oggi in compagnia della nuova fiamma. Andiamo a leggere tutti i dettagli sull’ultima fidanzata del rampollo.

Lapo Elkann in vacanza insieme ad una nuova ragazza: ecco chi è la modella al fianco dell’imprenditore

La nuova fidanzata di Lapo Elkann si chiama Laila e fa la modella. La bellissima nuova fiamma del noto imprenditore ha origini africane e attualmente vive a Londra. Lapo Elkann e la sua Laila sono stati paparazzati insieme dal settimanale Oggi mentre erano in vacanza a Sankt Moritz, in Svizzera. Certo si tratterebbe di una vacanza molto breve per la nuova coppia ma sicuramente Elkann e la bella modella saranno riusciti a trascorrere dei giorni di relax insieme.

Lapo Elkann di nuovo fidanzato: adesso fa sul serio con Laila? Tutti si chiedono quanto dureranno

Certo è che Lapo Elkann si ritrova spesso e volentieri sulle pagine di cronaca rosa per i suoi tanti amori e flirt. E, infatti, quello che adesso tutti quanti si chiedono è quanto riuscirà a durare al fianco della bella modella Laila. Che sia la volta buona per Lapo Elkann? Forse l’imprenditore fa sul serio con Laila? Ancora ci sembra molto presto per fare delle ipotesi sulla coppia appena nata ma sicuramente continueremo a seguire Lapo Elkann e la sua nuova fiamma per capirne di più al riguardo.

E voi che cosa ne pensate di questa nuova coppia? Siete felici per Lapo Elkann e la giovane modella? Fateci sapere il vostro parere su di loro nei nostri commenti.

