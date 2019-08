Massimo Boldi conferma che Marica Pellegrinelli frequenta Vezza dopo l’addio a Eros Ramazzotti (Foto)

Se Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli non parlano del loro matrimonio finito ci pensa Massimo Boldi ad aggiornare tutti confermando che le voci sulla splendida modella e Charley Vezza sono vere (foto). L’attore comico si è esposto sulla vita privata di Eros, Marica e Charley che intanto mantenevano e mantengono un basso profilo, questo perché Massimo è amico della mamma di Vezza. Gossip nel gossip e Boldi ne è sicuro. E’ alla rivista DiPiù che ha voluto rispondere certo di ciò che afferma. La separazione tra Marica ed Eros è stata la notizia triste della cronaca rosa di questa estate ma ci sono piaciute tantissimo poi le foto dell’ex coppia al mare insieme con i figli e l’anticipazione che li vedremo spesso insieme, perché restano una famiglia, anche se non si amano più. Al momento davvero poco interessa che la Pellegrinelli frequenti un altro, non è per un altro che ha lasciato Eros, semplicemente le storie d’amore possono finire e arrivano altri amori ma resta tutto ciò che si è costruito insieme nel tempo.

MARICA PELLEGRINELLI FREQUENTA CHARLEY VEZZA, PAROLA DI MASSIMO BOLDI

“Marica Pellegrinelli? Lei frequenta Charley Vezza, ma mantengono un profilo basso perché si è appena separata” ha dichiarato Boldi confermando l’ipotesi della rivista Oggi e aggiungendo che la fonte delle sue informazioni è la madre di Charley, sua carissima amica.





“Sua mamma, Sandra, è una mia grande amica ed è spiazzata dal comportamento del figlio. Non si sbilancia troppo però mi ha confidato di essere sorpresa, anche se non vuole mettere bocca nelle faccende sentimentali del suo Charley. Capisco il senso di sorpresa di sua mamma Sandra: vederlo ora vicino a una donna molto nota come Marica potrebbe attirargli addosso un clamore e un senso di responsabilità che non è facile gestire”. Ma chi è Vezza? Imprenditore proprietario del marchio Gufram e visto il silenzio dei protagonisti immaginiamo che il pettegolezzo sia reale, ci chiediamo però perché il simpaticissimo Boldi l’abbia rivelato, confermato.