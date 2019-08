Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi bellissimi sul red carpet della Ferrero (Foto)

Dopo le vacanze al mare quelle in montagna ma Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi hanno dovuto fare una pausa, interromperle per volare ad Amburgo, per l’inaugurazione di un pop-up-café della Ferrero e lì si sono lasciati andare a baci e sorrisi sul red carpet (foto). Il più dolce dei tappeti rossi con pose per i fotografi e sorrisetti verso chi ha curiosato tra le foto del loro ultimo litigio in spiaggia – qui le foto della lite in mare. Nel nord ovest della Germania Michelle Hunziker è di casa e la coppia ha partecipato all’evento come ospite speciale. Più innamorati che mai, bellissimi con i loro outfit perfetti, ovviamente brand Trussardi, davvero delizioso il giubbino verde acqua della showgirl e conduttrice, elegantissimo come sempre Tomaso. Smoking blu per lui, pantaloni e maglia neri per lei, questi gli abiti messi in valigia per poi fare ritorno in montagna.

PROSEGUONO LE VACANZE DI MICHELLE HUNZIKER E TOMASO TRUSSARDI

Un veloce impegno di lavoro e poi la coppia è rientrata in montagna raggiungendo le piccole Sole, di 8 anni, e Celeste che ha solo 4 anni. Non c’è invece Aurora Ramazzotti, è evidente che preferisca il sole e il mare ma soprattutto gli amici, alla montagna. Tutto normalissimo a 22 anni ma le foto al mare insieme non mancheranno. Invece per le piccole di casa Trussardi mamma e papà sono sicuri che la montagna sia un ottimo modo per educarla al sacrificio, alla fatica che poi conduce sempre alla meritata ricompensa; un ottimo esempio che molti genitori dovrebbe imitare.





Capelli raccolti in una coda di cavallo bassa, un filo di abbronzatura e come sempre make up semplice per la Hunziker che è bellissima anche acqua e sapone. 42 anni e non li dimostra davvero, un po’ più giovane suo marito che di anni ne ha 36 anni ma non si direbbe.