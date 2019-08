Marica Pellegrinelli e Charley Vezza amore alla luce del sole: primi baci in pubblico su CHI (FOTO)

Si era detto poche ore dopo che Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli avevano annunciato la loro separazione. Il cantante in qualche modo ha cercato di smentire le voci che volevano un altro uomo nella vita della sua ex moglie e invece, a quanto pare, Marica ha davvero trovato di nuovo l’amore ma lontana da Eros. Come era stato annunciato da Oggi e Dagospia, è Charley Vezza il nuovo fidanzato di Marica. I due non si nascondono più e questa settimana, sulla rivista Chi, sono state pubblicate le foto dei primi baci in pubblico. Dopo le immagini rubate sui social, questa volta gli scatti sono nitidi ed espliciti e mostrano due persone che si stanno certamente conoscendo e che provano un sentimento visto che si baciano pubblicamente, ben sapendo che cosa significhi tutto questo.

Qualche settimana fa, proprio dopo un alto servizio sulla rivista Chi che mostrava Marica Pellegrinelli ed Eros al mare insieme con i loro figli, si era pensato a un possibile riavvicinamento. Ma a quanto pare le ore trascorse in armonia con i bambini non hanno significato nulla per quello che riguarda l’amore. Tra Eros e Marica è finita e adesso nella vita della modella c’è il giovane imprenditore piemontese.

PRIMI BACI TRA MARICA PELLEGRINELLI E CHARLEY VEZZA: I DUE SONO UNA COPPIA

Dalla rivista Chi come potete vedere, le prime foto che ci mostrano Charley e Marica insieme. Per il momento possiamo solo mostrarvi delle anticipazioni, il servizio completo invece uscirà nel numero di Chi in edicola questa settimana.

Le foto sono state scattate mentre Marica e Charley erano insieme, anche ad altri amici tra i quali Gilda Ambrosio ( ex di Stefano de Martino e nota fashion blogger) a Ibiza. Il prossimo passo sarà quello di annunciare questa nuova relazione? Marica dirà qualcosa pubblicamente? Non ci resta che attendere…