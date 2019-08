Le prime foto di Marica Pellegrinelli e Charley Vezza insieme a Ibiza: solo amici?

Dopo la separazione tra Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli non si è parlato d’altro: un possibile terzo uomo che avrebbe causato la rottura tra i due. Eros, dopo aver letto e sentito le prime notizie di gossip che vedevano la sua ex già al fianco di un altro uomo è subito sceso in campo per smentire queste voci. La cosa bizzarra è che a un mesetto di distanza dall’uscita della notizia che voleva Marica vicina a Charley Vezza, da Ibiza arrivano proprio delle foto che mostrano l’ex moglie del cantante, in compagnia dell’imprenditore. Certo le foto non dimostrano nulla anche perchè Marica e Charley potrebbero essere semplicemente amici ma il fatto che la modella sia a Ibiza e stia passando del tempo proprio con lui, un tantino fa pensare. Forse quelle voci arrivate tra l’altro da giornali autorevoli come Oggi, non erano poi solo voci. Forse c’era qualcosa di vero…

In ogni caso anche se Marica e Charley non hanno ancora commentato un possibile sentimento in ascesa, i due sono stati immortalati in diverse stories sui social. Nulla di compromettente, come abbiamo detto anche prima, visto che Marica e Vezza tra l’altro, appaiono quasi sempre in compagnia…

Le foto in ogni caso ci sono e non ci resta che mostrarvele per documentare quella che potrebbe essere la nascita di una nuova coppia nel mondo della moda !

MARICA PELLEGRINELLI E CHARLEY VEZZA INSIEME A IBIZA: ECCO LE FOTO

Dopo aver trascorso dei giorni al mare insieme al suo ex e ai suoi bambini, molti avevano pensato che tra Marica ed Eros ci fosse un riavvicinamento. Non possiamo sapere se sarà così oppure no, anche perchè lo ribadiamo, Charley e Marica non hanno commentato in nessun modo questa possibile relazione. L’incognita resta, vedremo chi deciderà di parlare per primo in questa storia e dire come stanno realmente le cose.

