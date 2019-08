Sandra Milo ha un nuovo amore? Anche per lei arriva un toy boy

Sandra Milo è indubbiamente uno dei personaggi televisivi più amati di sempre dal pubblico italiano e, nelle ultime ore, si trova al centro dell’attenzione della cronaca rosa. Quale sarebbe il motivo? Sembrerebbe che sia arrivato un nuovo amore per la nota donna della tv. Quello che però sta facendo discutere e sta alzano non poche polemiche è il fatto che l’uomo al fianco di Sandra Milo sarebbe molto più giovane di lei. A lanciare lo scoop è stato il settimanale Novella 2000. Il nuovo amore di Sandra Milo si chiamerebbe Alex Rorato. L’uomo ha quarantanove anni e questo significa che la differenza di età tra lui e Sandra Milo ci sono trentasette anni di differenza. Non pochi ma vediamo che cosa ne pensa direttamente lui.

Sandra Milo, nuovo amore? Per lui è ancora presto ma qualcosa è iniziato e la riempie di complimenti

Alessandro Rorato è stato intervistato dal settimanale e ha parlato, infatti, del legame speciale tra lui e Sandra Milo. Il ristoratore ha però affermato che è ancora molto presto per parlare di una vera e propria relazione con la nota donna della televisione italiana. “Fidanzato di Sandra Milo? A questo forse dovrebbe rispondere anche lei… Il nostro è un rapporto che deve ancora crescere. Diciamo che tra noi sta iniziando qualcosa, che cosa lo sapremo nel tempo” ha affermato Alex. Ed affettivamente Rorato si è lasciato andare ad una serie di complimenti che non lascerebbe molti dubbi. “Mi piace da pazzi, e mi affascina. La Milo è una donna che ha fatto della libertà il suo credo, ma è anche una donna molto rispettosa della famiglia, dei suoi figli” ha infatti detto Alessandro Rorato.

Il nuovo uomo al fianco di Sandra Milo e le polemiche sulla differenza di età: per lui non è un problema

Certo è che la grande differenza di età tra Sandra Milo e Alessandro Rorato causa inevitabilmente delle polemiche. E il ristoratore ha già voluto affermare qualcosa a tal proposito. “I 37 anni di differenza? Sandra Milo ha la freschezza di una giovane donna“ sono state, infatti, le parole di Alex. Ed effettivamente l’amore non ha età, così si dice. Quante coppie vip abbiamo visto nascere con una notevole differenza di età? Molte di queste sono riuscite ad abbattere ogni tipo di critica e si amano ancora oggi. Per Sandra Milo e Alessandra Rorato forse, come ha detto anche lui, è ancora un po’ presto per parlare di vero e proprio amore.

Se son rose fioriranno! E magari tra poco tempo saremo di nuovo qui a raccontarvi l’ufficialità di questa nuova relazione, chi lo sa! E voi che cosa ne pensate del nuovo uomo al fianco di Sandra Milo? Vi piacerebbe vederli insieme come una vera coppia? Fateci sapere il vostro parere nei nostri commenti.

